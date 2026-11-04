jaisalmer: पंचायतीराज चुनाव में नामांकन का अंतिम दिन, पांच समितियों में 455 आवेदन जमा

नामांकन के अंतिम दिन पांचों पंचायत समितियों में कुल 275 नामांकन पत्र जमा हुए। इसके साथ ही अब तक कुल 455 नामांकन दाखिल किए जा चुके हैं। पंचायत समिति रामदेवरा के निर्वाचन अधिकारी एवं उपखंड अधिकारी हीरसिंह चारण के अनुसार बुधवार को 61 नामांकन जमा हुए। यहां अब तक कुल 99 नामांकन दाखिल किए गए हैं। भणियाणा के निर्वाचन अधिकारी एवं उपखंड अधिकारी गोपीकिशन पालीवाल ने बताया कि बुधवार को 64 नामांकन जमा हुए। यहां कुल 92 नामांकन दाखिल हुए हैं। इसी प्रकार नाचना पंचायत समिति के निर्वाचन अधिकारी एवं तहसीलदार प्रीतमसिंह भुरटिया के अनुसार बुधवार को 57 नामांकन जमा हुए। यहां कुल 85 नामांकन दाखिल किए गए हैं। सांकड़ा पंचायत समिति में अंतिम दिन 54 नामांकन जमा हुए, जबकि कुल नामांकन की संख्या 100 रही। फलसूंड पंचायत समिति में बुधवार को 39 नामांकन जमा हुए। यहां कुल 79 नामांकन दाखिल किए गए हैं।