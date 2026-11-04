jaisalmer: डिजिटल दीपावली पर साइबर ठगों का जाल, एक क्लिक से त्योहार की खुशियां हो सकतीं काफूर

साइबर ठगी का तरीका अब पहले से अधिक आकर्षक और भरोसेमंद दिखाई देने लगा है। ठग नामी ई-कॉमर्स कंपनियों और ब्रांड जैसी दिखने वाली नकली वेबसाइट तैयार करते हैं। सोशल मीडिया पर विज्ञापन, मैसेज और व्हाट्सऐप लिंक के जरिए 70 से 90 प्रतिशत तक छूट जैसे लुभावने दावे किए जा सकते हैं। उपभोक्ता जल्दबाजी में लिंक खोलकर भुगतान कर देते हैं। इसके बाद न तो सामान मिलता है और न ही भुगतान की गई राशि आसानी से वापस मिलती है। कई मामलों में ऐसी वेबसाइट पर दर्ज की गई निजी और बैंकिंग जानकारी के दुरुपयोग का खतरा भी रहता है।