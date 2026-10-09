jaisalmer: एक रसोई मिली बंद, दो में नहीं मिले ऑपरेटर, सफाई व्यवस्था पर भी जताई नाराजगी

लाठी @ पत्रिका. राजस्थान के कई जिलों में अपर्याप्त बारिश के कारण अकाल जैसे हालात हैं। चारे की कमी और बढ़ते दामों ने पशुपालकों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इस संकटकाल में कुछ लोग पशुपालकों की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। वे गोवंश को भादरिया शाला पहुंचाने के नाम पर मोटी रकम वसूलते हैं, लेकिन गोवंश को बीच रास्ते में ही छोड़कर चले जाते हैं। इससे चारे-पानी के अभाव में बेसहारा गोवंश की मौत हो रही है। गांव-गांव जाकर पशुपालकों से संपर्क कर ये लोग गोवंश को गोशाला में छोड़ने का भरोसा देते हैं और पैसे लेते हैं, लेकिन गोवंश को रास्ते में ही छोड़ देने से समस्या का समाधान नहीं हो रहा, बल्कि बेजुबान पशुओं की जान संकट में पड़ रही है। भादरिया गोशाला का संचालन कर रही जगदम्बा सेवा समिति न्यास के सचिव जुगल किशोर आसेरा ने पशुपालकों से ऐसे लोगों के साथ गोवंश न भेजने की अपील की है। न्यास के सदस्य अशोक कुमार सोडाणी ने बताया कि गोशाला में बीमार, आवारा और सड़क हादसों में घायल गोवंश को भर्ती किया जाता है। ऐसे गोवंश को गोशाला तक पहुंचाने के परिवहन के लिए कोई राशि नहीं ली जाती।