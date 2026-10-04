jaisalmer: कम ऊंचाई पर ट्रांसफार्मर, खुले फ्यूज से पोकरण में हादसे का खतरा बढ़ा

पोकरण. कस्बे और ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति व्यवस्था संभालने वाले ट्रांसफार्मर अब सुरक्षा के लिहाज से चिंता बढ़ा रहे हैं। वर्षों पहले लगाए गए कई ट्रांसफार्मर सड़क और आसपास की जमीन का स्तर बढ़ने से अब कम ऊंचाई पर रह गए हैं। कई स्थानों पर फ्यूज और तार खुले पड़े हैं। ऐसे में राहगीरों, बच्चों और पशुओं के इनके संपर्क में आने पर हादसे का खतरा बना हुआ है। पोकरण कस्बे में एको की प्रोल, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय केकेबास के पास, फलसूंड तिराहे पर बैंक ऑफ इंडिया के पास, पालीवाल छात्रावास के पास, बस स्टैंड के सामने जोधनगर जाने वाले मार्ग, राजकीय अस्पताल की मोर्चरी के पास, फलसूंड रोड, पंचायत समिति के आगे, सुभाष चौक, सालमसागर तालाब के पास और पुरोहितों की गली सहित करीब डेढ़ दर्जन स्थानों पर ट्रांसफार्मर कम ऊंचाई पर लगे हैं। इनमें कई जगह फ्यूज खुले हैं। इससे आमजन की सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं।