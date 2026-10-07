7 अक्टूबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

जैसलमेर

jaisalmer: चेलक में दो किसान परिवारों के घरों से सवा करोड़ चोरी, सुबह खुला चोरी का राज

जैसलमेर। चेलक गांव में मंगलवार रात चोरों ने दो किसान परिवारों के घरों को निशाना बनाकर करीब सवा करोड़ रुपए के जेवरात और नकदी चोरी कर ली। दोनों वारदातों के दौरान परिवार के सदस्य घरों में सो रहे थे, लेकिन सुबह अलमारियों के ताले टूटे और सामान बिखरा मिलने पर चोरी का पता चला। सूचना पर खुहड़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थलों का मुआयना कर जांच शुरू की।
2 min read
Google source verification

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Oct 07, 2026

jaisalmer

जैसलमेर. चेलक गांव में चोरी की वारदात वाले घर के पास मिले पैरों के निशान।

जैसलमेर. जिले के चेलक गांव में मंगलवार रात चोरों ने दो किसान परिवारों के घरों को निशाना बनाते हुए करीब सवा करोड़ रुपए के जेवरात और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। दोनों वारदातों के दौरान परिवार के सदस्य घरों में सो रहे थे, लेकिन उन्हें चोरी की भनक तक नहीं लगी। बुधवार सुबह कमरों का सामान बिखरा और अलमारियों के ताले टूटे मिले, तब वारदात का पता चला। सूचना पर खुहड़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थलों का बारीकी से मुआयना किया।सुखपालसिंह के घर से 20 लाख रुपए नकद और करीब 72 लाख रुपए कीमत का 45 तोला सोना चोरी हुआ है। वहीं, हीरसिंह (नीमसिंह) के घर से करीब 10 लाख रुपए कीमत का 7 तोला सोना, 15 लाख रुपए कीमत की चांदी और नकदी चोरी होने की जानकारी सामने आई है। परिजनों के अनुसार घर में रखी नकदी जीरा बेचने से मिली थी।

कूलर और एसी की आवाज में नहीं लगी भनक

परिजनों के अनुसार रात में घर के अंदर एसी और कूलर चल रहे थे। इनकी आवाज के कारण संभवत: चोरों की गतिविधि का पता नहीं चला। चोर देर रात घरों में घुसे और सामान खंगालने के बाद फरार हो गए। सुबह परिवार के सदस्य उठे तो कमरों में सामान बिखरा मिला और अलमारियां खुली पड़ी थीं। इसके बाद चोरी की सूचना पुलिस को दी गई। दोनों पीड़ित परिवारों के घर एक-दूसरे से दूरी पर स्थित हैं। इसके बावजूद चोरों ने एक ही रात में दोनों घरों को निशाना बनाया। घटना के बाद ग्रामीणों में भी दहशत का माहौल है।

घटनास्थल से मिले पैरों के निशान

खुहड़ी थाना पुलिस ने घटनास्थलों का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी है। घरों के आसपास चोरों के पैरों के कई निशान मिले हैं। पुलिस ने इन्हें सुरक्षित कर लिया है। मौके से साक्ष्य जुटाने के लिए एमओबी टीम को भी बुलाया गया। थानाधिकारी भागुराम ने बताया कि मामले की जांच के लिए पुलिस की विशेष टीमें गठित की गई हैं। आसपास के रास्तों और संभावित आवागमन वाले स्थानों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। पुलिस घटनास्थल से मिले साक्ष्यों के आधार पर चोरों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है।

गश्त बढ़ाने की मांग

लगातार दो घरों में बड़ी चोरी की घटना के बाद ग्रामीणों ने क्षेत्र में पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि रात के समय निगरानी मजबूत होने से ऐसी वारदातों पर अंकुश लगाया जा सकता है। ग्रामीणों ने पुलिस से जल्द आरोपियों की पहचान कर चोरी गए जेवरात और नकदी बरामद करने की मांग की है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

07 Oct 2026 09:06 pm

Published on:

07 Oct 2026 09:05 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / jaisalmer: चेलक में दो किसान परिवारों के घरों से सवा करोड़ चोरी, सुबह खुला चोरी का राज

बड़ी खबरें

View All

जैसलमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

jaisalmer: अनिरुद्धसिंह आत्महत्या मामले में गिरफ्तारी तक पोस्टमार्टम नहीं कराने पर अड़े परिजन

jaisalmer
जैसलमेर

jaisalmer: पर्यटन स्थलों पर लपकों का दबाव, भिक्षावृत्ति से पर्यटकों की परेशानी बढ़ी

jaisalmer news phooto
जैसलमेर

jaisalmer: दोस्तों को बचाने पानी में उतरा गिरधर, खुद गहरे पानी में डूबा

jsm
जैसलमेर

jaisalmer: ‘ड्रोनाथॉन’ से थार बना मानवरहित रक्षा तकनीक के परीक्षण का नया केंद्र

jaisalmer
जैसलमेर

jaisalmer: लाठी के 200 किलोमीटर वन क्षेत्र में अब तेज होगा वन्यजीव रेस्क्यू

jaisalmer lathi news
जैसलमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.