jaisalmer: सीमांत जैसलमेर जिले में अब चौथे चरण में पंचायतीराज चुनाव

पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव 2026 के तहत राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से संशोधित समय-सारणी के अनुसार जैसलमेर जिले को अब चतुर्थ चरण में शामिल किया गया है। जिले की 10 पंचायत समितियों राजमथाई, सांकड़ा, भणियाणा, खुहड़ी, फतेहगढ़, रामगढ़, जैसलमेर, रामदेवरा, नाचना और मोहनगढ़ में चुनाव चौथे चरण में होंगे। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार जिला परिषद के सदस्यों के लिए लोक सूचना 31 अक्टूबर को जारी की जाएगी।जिला परिषद व पंचायत समिति वार्डों में मतदान 14 नवंबर, पंच व सरपंच पद के लिए मतदान 16 नवंबर और उसी दिन मतगणना, उपसरपंच का चुनाव 17 नवंबर को करवाया जाएगा। जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्यों के चुनावों की मतगणना 20 नवंबर, जिला प्रमुख का चुनाव 25 नवंबर, 26 को उप जिला प्रमुख और 27 नवंबर को प्रधान व 28 नवंबर को उपप्रधान का चुनाव होगा।