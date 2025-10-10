पोकरण : 10 से फरार मोटरसाइकिल चोरी का आरोपी गिरफ्तार

पोकरण पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी की वारदात में दस माह से फरार शातिर आरोपी विक्रम पुत्र भवराराम निवासी सोलंकिया तला, जिला जोधपुर को गिरफ्तार किया। गौरतलब है कि 24 जनवरी को तहजीब अली और ओमप्रकाश ने पुलिस थाना पोकरण में अपनी-अपनी मोटरसाइकिलों के चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। पुलिस अधीक्षक जैसलमेर के आदेश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पोकरण प्रवीण कुमार के निर्देशन में पुलिस थाना पोकरण की टीम का गठन किया गया। टीम ने लगातार अनुसंधान और सूचना संकलन कर शातिर आरोपी को पकड़ने में सफलता प्राप्त की। पुलिस ने उसे पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है और विस्तृत अनुसंधान जारी है।
पुलिस थाना कोतवाली ने नकबजनी की वारदात का खुलासा कर दो आरोपियों हरीश कुमार उर्फ गुटखा और अमन कुमार को गिरफ्तार किया। घटना 3 अक्टूबर को हुई, जब देवकिशन उपाध्याय के सूने मकान से गहने, चांदी के सिक्के और नगदी चोरी हो गई। प्रार्थी ने 4 अक्टूबर को पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया। जिले की पुलिस ने नकबजनी की गंभीरता को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जैसलमेर कैलाशदान जुगतावत के निर्देश में पुलिस टीम का गठन किया। रूपसिंह ईन्दा के सुपरविजन में शहर कोतवाल प्रेमदान के नेतृत्व में टीम ने लगातार अनुसंधान और सूचना संकलन कर दोनों आरोपियों को पकड़ने में सफलता प्राप्त की।गिरफ्तार आरोपी हरिश कुमार उर्फ गुटखा, 42 वर्ष, निवासी खींया और अमन कुमार, निवासी वाल्मीकि कॉलोनी, हैं। उन्हें न्यायालय में पेश कर पीसी रिमाण्ड प्राप्त किया गया। पुलिस आरोपियों से विस्तृत पूछताछ कर मामले का अनुसंधान कर रही है।
