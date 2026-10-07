jaisalmer: पर्यटन स्थलों पर लपकों का दबाव, भिक्षावृत्ति से पर्यटकों की परेशानी बढ़ी

जैसलमेर. स्वर्णनगरी की सुनहरी चमक के बीच पर्यटकों को परेशान करने वाली तस्वीर भी लगातार सामने आ रही है। शहर के प्रमुख पर्यटन स्थलों और चौराहों पर सक्रिय लपका गिरोह और भिक्षावृत्ति से जुड़े लोग पर्यटकों के लिए परेशानी का सबब बनते जा रहे हैं। पर्यटकों को घेरकर बार-बार सेवाएं लेने के लिए दबाव बनाना, पीछा करना और भिक्षावृत्ति के नाम पर लगातार रुपए मांगना अब पर्यटन नगरी की छवि पर सवाल खड़े कर रहा है। जैसलमेर आने वाला पर्यटक सोनार दुर्ग, गड़ीसर सरोवर, पटवा हवेलियों सहित अन्य पर्यटन स्थलों की खूबसूरती देखने पहुंचता है, लेकिन उसे इन स्थलों के आसपास ऐसी भीड़ का सामना करना पड़ता है, जो उसकी यात्रा का अनुभव खराब कर देती है। पर्यटक के वाहन से उतरते ही उसे घेरने वाले लोग कभी गाइड, कभी टैक्सी, कभी होटल और कभी अन्य पर्यटन गतिविधियों के नाम पर सेवाएं लेने के लिए दबाव बनाते हैं। मना करने के बाद भी पीछा करने और बार-बार आग्रह करने की शिकायतें सामने आती रहती हैं।