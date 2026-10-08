jaisalmer: आश्वासन पर स्थगित हुआ धरना, तीसरे दिन अनिरुद्ध के शव का पोस्टमार्टम

पुलिसकर्मी अनिरुद्ध सिंह के शव का तीसरे दिन पोस्टमार्टम करवाया गया। पोस्टमार्टम की कार्रवाई पूरी होने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। शव मिलने के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने अधिकारियों के आश्वासन पर थाने के सामने चल रहा धरना फिलहाल स्थगित कर दिया। गौरतलब है कि पुलिसकर्मी अनिरुद्ध सिंह ने इंदिरा गांधी नहर में कूदकर जान दे दी थी। घटना से पहले उनके एक वीडियो बनाकर परिजनों को भेजने की बात सामने आई थी। परिजनों के अनुसार वीडियो में उन्होंने ससुराल पक्ष पर प्रताड़ित करने के आरोप लगाए थे। इसके बाद परिजनों और ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया तथा नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर थाने के सामने धरना शुरू किया गया।