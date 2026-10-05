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jaisalmer: घर में नशे का कारोबार, पुलिस पहुंची तो छत से दीवार फांदकर भागा तस्कर

राणीसर कच्ची बस्ती के एक मकान में मादक पदार्थों के कारोबार का खुलासा करते हुए पुलिस ने 500 ग्राम अफीम का दूध और 56 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामद की। पुलिस की दबिश के दौरान एनडीपीएस मामलों में चालानशुदा आरोपी जसाराम विश्नोई छत से दीवार फांदकर फरार हो गया। पुलिस ने मौके से आरोपी के नाबालिग बेटे को निरुद्ध किया है और फरार आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।
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जैसलमेर

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Deepak Vyas

Oct 05, 2026

jaisalmer news

जैसलमेर. राणीसर कच्ची बस्ती में कार्रवाई करती पुलिस टीम।

जैसलमेर. शहर की राणीसर कच्ची बस्ती में एक मकान के भीतर मादक पदार्थों का कारोबार संचालित होने का खुलासा हुआ है। पुलिस ने अचानक दबिश देकर मकान से 500 ग्राम अवैध अफीम का दूध और 56 ग्राम सिंथेटिक एमडी ड्रग्स बरामद की। पुलिस टीम को देखते ही एनडीपीएस मामलों में चालानशुदा आरोपी जसाराम विश्नोई छत पर पहुंचा और दीवार फांदकर फरार हो गया। पुलिस ने मौके से उसके नाबालिग बेटे को निरुद्ध किया है। शहर कोतवाल प्रेमाराम विश्नोई ने बताया कि पुलिस को आरोपी के ठिकाने पर मादक पदार्थ होने की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर टीम ने राणीसर कच्ची बस्ती स्थित मकान पर अचानक दबिश दी। पुलिस के पहुंचते ही आरोपी को भनक लगी और वह भागने लगा। उसने छत से दीवार फांदी और मौके से निकल गया। पुलिस टीम ने उसे पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन वह हाथ नहीं आया।

दो तरह के मादक पदार्थ मिले

पुलिस ने मकान की तलाशी ली तो वहां 500 ग्राम अवैध अफीम का दूध मिला। इसके अलावा 56 ग्राम सिंथेटिक एमडी ड्रग्स भी बरामद हुई। पुलिस ने दोनों मादक पदार्थ जब्त कर लिए हैं। पुलिस के अनुसार बरामद मादक पदार्थों की बाजार कीमत लाखों रुपए आंकी जा रही है। अब जांच का फोकस इस बात पर है कि यह मादक पदार्थ कहां से आया और इसकी सप्लाई किन लोगों तक की जानी थी।

पहले भी एनडीपीएस मामलों में चालानशुदा

जसाराम विश्नोई पुलिस रिकॉर्ड में एनडीपीएस मामलों में चालानशुदा आरोपी बताया गया है। इस कारण पुलिस उसके पुराने मामलों, संपर्कों और मादक पदार्थों की संभावित सप्लाई लाइन की भी पड़ताल कर रही है। पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि बरामद अफीम और एमडी ड्रग्स का नेटवर्क कितना बड़ा है। आरोपी के फरार होने के बाद पुलिस ने उसकी तलाश में विशेष टीमें लगाई हैं। संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। पुलिस आसपास के क्षेत्र में भी पूछताछ कर रही है। बरामदगी और आरोपी की पूर्व पृष्ठभूमि को देखते हुए मामले को मादक पदार्थों की सप्लाई से जुड़े नेटवर्क की कड़ी के रूप में देखा जा रहा है। पुलिस ने एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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Updated on:

05 Oct 2026 09:19 pm

Published on:

05 Oct 2026 09:19 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / jaisalmer: घर में नशे का कारोबार, पुलिस पहुंची तो छत से दीवार फांदकर भागा तस्कर

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