jaisalmer: वाहन की जोरदार टक्कर से पोल और ट्रांसफार्मर गिरे, बाजार में मची अफरा-तफरी

लाठी (जैसलमेर). राष्ट्रीय राजमार्ग-11 पर लाठी के मुख्य बाजार में रविवार कोअचानक एक ऐसा घटनाक्रम हुआ, जिसने कुछ देर के लिए लोगों की चिंता बढ़ा दी। एयरफोर्स अधिकारियों को लेकर जा रहा वाहन अचानक बेकाबू होकर सड़क किनारे लगे विद्युत ट्रांसफार्मर से जा भिड़ा। टक्कर के साथ ही विद्युत पोल और ट्रांसफार्मर जमीन पर आ गिरे। वाहन का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। वाहन में सात एयरफोर्स अधिकारी सवार थे। हादसे के बाद सभी सुरक्षित बाहर निकल आए। किसी अधिकारी या राहगीर को चोट नहीं आई। हादसे की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली।