jaisalmer: घण्टियाली माता मंदिर के सामने दुकानों में चोरी, सीसीटीवी में कैद चोर

रामगढ़. सीमावर्ती क्षेत्र में घण्टियाली माता मंदिर के सामने आधी रात दो दुकानों में चोरी की वारदात सामने आई। घटना तीन दिन पुरानी बताई जा रही है। बाइक पर सवार होकर पहुंचे दो युवकों ने पहले दुकानों के आसपास घूमकर मौका देखा और फिर दोनों दुकानों को निशाना बनाया। चोरी के बाद बदमाश दुकानों के बाहर रखे फ्रिज का दरवाजा तोड़कर उसमें रखी कोल्ड ड्रिंक की बोतलें भी ले गए। दुकानदार महेन्द्रसिंह और शैतानसिंह ने बताया कि रात के समय बाइक पर दो युवक पहुंचे थे। दोनों ने आसपास घूमकर स्थिति का जायजा लिया और इसके बाद दुकानों में चोरी की। वारदात के दौरान मंदिर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में दोनों संदिग्धों की गतिविधियां रिकॉर्ड हो गईं। फुटेज में बाइक पर आए दो युवक दिखाई दे रहे हैं।