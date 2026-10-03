jaisalmer: पठानकोट में तैनात थे मोतीसिंह तंवर, छुट्टी लेकर घर लौट रहे सड़क हादसे में मौत

रामदेवरा ( जैसलमेर ). दस दिन की छुट्टी लेकर पंजाब के पठानकोट से अपने घर रामदेवरा लौट रहे सेना के जवान मोतीसिंह तंवर की सड़क हादसे में मौत हो गई। घर पहुंचने से करीब 40 किलोमीटर पहले कलरा गांव के पास बाइक दुर्घटनाग्रस्त होने से वे गंभीर घायल हो गए थे। फलोदी में प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जोधपुर रेफर किया गया, जहां गुरुवार रात उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। शुक्रवार को मोतीसिंह का पार्थिव शरीर रामदेवरा पहुंचा। शाम को अंतिम यात्रा निकाली गई। सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। यूनिट के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर देकर अपने साथी जवान को अंतिम विदाई दी। अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में ग्रामीण, परिजन, जनप्रतिनिधि और सेना के अधिकारी शामिल हुए। जवान की मौत की सूचना के बाद क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई।