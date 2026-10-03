jaisalmer: बीएड इंटर्नशिप में वेतन कटौती पर फिर मुखर हुए विरोध के स्वर

पुनः स्मरण ज्ञापन में संगठन ने चार प्रमुख मांगें रखी हैं। इनमें बीएड इंटर्नशिप अवधि को पूर्ण सेवा अवधि में शामिल करना, इंटर्नशिप के दौरान की गई वेतन कटौती निरस्त करना, पहले काटी गई राशि का बकाया भुगतान करना तथा भविष्य में विवाद की स्थिति नहीं बने, इसके लिए स्पष्ट लिखित आदेश जारी करना शामिल है। संगठन के अनुसार प्रदेश में प्रतिवर्ष करीब 2,000 से 3,000 शिक्षक बीएड करते हैं। जैसलमेर से भी प्रतिवर्ष करीब 100 शिक्षक बीएड करने की जानकारी संगठन ने दी है। संघ ने बताया कि पत्राचार माध्यम से बीएड करने वाले शिक्षकों में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, वर्धा यूनिवर्सिटी, कोटा यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया इस्लामिया, भोज मुक्त विश्वविद्यालय और उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय जैसे संस्थानों से जुड़े शिक्षक शामिल हैं।