jaisalmer: खरगोश शिकार मामले में पांच गिरफ्तार, तीन दिन के रिमांड पर आरोपी

लाठी (जैसलमेर). सरहदी जिले के मूलाना गांव के निकट खरगोश के शिकार के मामले में वन विभाग ने कार्रवाई तेज करते हुए पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से वन विभाग को तीन दिन का पुलिस रिमांड मिला। रिमांड के दौरान आरोपियों से पूछताछ कर शिकार की घटना में शामिल अन्य लोगों और मुख्य आरोपी तक पहुंचने के प्रयास किए जा रहे हैं। क्षेत्रीय वन अधिकारी लाठी दीपक श्रीमाली ने बताया कि 1 अक्टूबर को सोशल मीडिया पर वन्यजीव शिकार से संबंधित फोटो वायरल होने के बाद वन विभाग को मामले की जानकारी मिली। सूचना मिलते ही टीम ने जांच शुरू की। जांच के दौरान लाठी रेंज के अधीन बडौदा गांव के निकट क्षेत्र में दबिश देकर घेराबंदी की गई। टीम ने मौके से कुछ संदिग्ध लोगों को पकड़कर पूछताछ की। जांच आगे बढ़ने पर अब तक पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।