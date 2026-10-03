jaisalmer: खरगोश शिकार मामले में पांच गिरफ्तार, तीन दिन के रिमांड पर आरोपी

लाठी। खरगोश शिकार मामले में गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय में पेश करने ले जाते वन विभाग के अधिकारी।
लाठी (जैसलमेर). सरहदी जिले के मूलाना गांव के निकट खरगोश के शिकार के मामले में वन विभाग ने कार्रवाई तेज करते हुए पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से वन विभाग को तीन दिन का पुलिस रिमांड मिला। रिमांड के दौरान आरोपियों से पूछताछ कर शिकार की घटना में शामिल अन्य लोगों और मुख्य आरोपी तक पहुंचने के प्रयास किए जा रहे हैं। क्षेत्रीय वन अधिकारी लाठी दीपक श्रीमाली ने बताया कि 1 अक्टूबर को सोशल मीडिया पर वन्यजीव शिकार से संबंधित फोटो वायरल होने के बाद वन विभाग को मामले की जानकारी मिली। सूचना मिलते ही टीम ने जांच शुरू की। जांच के दौरान लाठी रेंज के अधीन बडौदा गांव के निकट क्षेत्र में दबिश देकर घेराबंदी की गई। टीम ने मौके से कुछ संदिग्ध लोगों को पकड़कर पूछताछ की। जांच आगे बढ़ने पर अब तक पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।
वन विभाग ने आरोपियों को न्यायालय में पेश करने के बाद तीन दिन के पुलिस रिमांड पर लिया है। अधिकारियों के अनुसार रिमांड अवधि में आरोपियों से शिकार की घटना से जुड़ी जानकारी जुटाई जा रही है। इसके साथ ही शिकार में शामिल अन्य व्यक्तियों, घटना के स्थान और शिकार के लिए इस्तेमाल किए गए संसाधनों के बारे में भी पूछताछ की जा रही है। वन विभाग का कहना है कि जांच के दौरान जिन अन्य लोगों की भूमिका सामने आएगी, उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। विभाग की जांच का फोकस शिकार की पूरी घटना की कड़ियां जोड़ने और इसमें शामिल अन्य लोगों तक पहुंचने पर है।
सोशल मीडिया पर खरगोश के शिकार के बाद उसकी फोटो वायरल हुई थी। फोटो सामने आने के बाद वन विभाग ने मामले को गंभीरता से लिया और जांच शुरू की। इसके बाद लाठी रेंज की टीम ने संबंधित क्षेत्र में दबिश देकर कार्रवाई की। वन विभाग की कार्रवाई के बाद वन क्षेत्र में वन्यजीवों के अवैध शिकार से जुड़ी गतिविधियों पर निगरानी बढ़ा दी गई है। विभाग की ओर से संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिलने पर तत्काल कार्रवाई की बात कही गई है।
कार्रवाई मुख्य वन संरक्षक, जोधपुर अजय चित्तौड़ा और उप वन संरक्षक, जैसलमेर कुमार शुभम के मार्गदर्शन में की गई। क्षेत्रीय वन अधिकारी लाठी दीपक श्रीमाली के नेतृत्व में लाठी रेंज की टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया। उप वन संरक्षक कुमार शुभम ने आमजन से वन्यजीव संरक्षण में सहयोग की अपील की है। उन्होंने कहा कि वन्यजीवों के अवैध शिकार, तस्करी या वन क्षेत्र में किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी मिलने पर तत्काल वन विभाग को सूचना दें। उन्होंने वन्यजीवों के प्रति संवेदनशील और जिम्मेदार व्यवहार अपनाने की अपील करते हुए कहा कि वन्यजीव अपराधों में संलिप्त पाए जाने वालों के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
बड़ी खबरेंView All
जैसलमेर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग