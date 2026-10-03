jaisalmer: पंचायती राज चुनाव: सीमांत जैसलमेर में पहले चरण में वोटिंग…4.37 लाख मतदाता करेंगे भागीदारी

जैसलमेर. पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव का कार्यक्रम शनिवार को घोषित किया गया। इसके तहत सीमावर्ती जिले जैसलमेर में पहले चरण में मतदान होगा। इन चुनावों में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले कुल 4 लाख 36 हजार 951 मतदाता भागीदारी करेंगे। इनमें 2 लाख 34 हजार 686 पुरुष व 2 लाख 2 हजार 265 महिलाएं शामिल हैं। मतदाताओं की यह संख्या राजस्थान में सबसे कम है। जिले में 23 अक्टूबर को जिला परिषद और पंचायत समितियों के वार्डों में इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन से मतदान करवाया जाएगा और 25 तारीख को सरपंच पद के लिए चुनाव होगा। जिला परिषद जैसलमेर में 21 वार्ड हैं। इसी तरह से 10 पंचायत समितियों में प्रत्येक में 15-15 यानी कुल 150 वार्ड और 266 ग्राम पंचायतें हैं। गौरतलब है कि प्रदेश में 4 चरणों में पंचायती राज चुनाव होंगे। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा होने के साथ जिले की ग्रामीण राजनीति में हलचल तेज हो गई है। निर्वाचन क्षेत्रों व सरपंचों के आरक्षण का निर्धारण पहले हो चुका है। 24 अक्टूबर को पंच व सरपंच पद के लिए नामांकन, 25 को पुरानी पद्धति से मतदान व उसी दिन मतगणना होगी। उपसरपंच का चुनाव 26 अक्टूबर को और जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्यों की मतगणना प्रदेश भर में एक साथ 20 नवंबर को होगी। उसके बाद 25 नवंबर को जिला प्रमुख, 26 को उप जिला प्रमुख, 27 को प्रधान और 28 नवंबर को उप प्रधान का चुनाव होगा।