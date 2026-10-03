jaisalmer: गोडावण संरक्षण में नया अध्याय, अब जंगल में लौटेंगे कैप्टिव ब्रीड पक्षी

गोडावण संरक्षण को थार की घासभूमि और पूरे पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण से जोड़कर देखा जा रहा है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कार्यक्रम में गोडावण संरक्षण के साथ घासभूमि संरक्षण, भूमि क्षरण रोकने और प्रवासी पक्षियों के आवागमन से जुड़े पहलुओं को रेखांकित किया। उन्होंने स्थानीय समुदायों के लिए इको-टूरिज्म से आर्थिक अवसरों की संभावनाओं का भी उल्लेख किया। रामदेवरा में विकसित संरक्षण केंद्र अब गोडावण की सुरक्षित आबादी तैयार करने के साथ उसकी जंगल में वापसी की प्रक्रिया का आधार बन रहा है। शनिवार को शुरू हुआ यह चरण सफल रहता है तो थार के प्राकृतिक आवास में गोडावण की आबादी मजबूत करने के अगले प्रयासों के लिए आधार तैयार होगा।