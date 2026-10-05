jaisalmer: जंगल में छोड़े गए दो गोडावण पूरी तरह सुरक्षित, की जा रही ट्रैकिंग

पक्षियों की पेयजल आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए वन विभाग द्वारा क्षेत्र में बनाए गए गज़लर्स (कृत्रिम जल स्रोत) में लगातार पानी की आपूर्ति की जा रही है। बताया गया है कि दोनों गोडावण नए वातावरण में एकदम सुरक्षित एवं बेहतर स्थिति में हैं। गोडावणों के लिए सबसे बड़ा खतरा मानी जाने वाली हाईटेंशन बिजली लाइनों को लेकर भी स्थिति स्पष्ट की गई है। जिस इलाके में इन गोडावणों को छोड़ा गया है, वहां दूर-दूर तक कोई हाईटेंशन लाइन नहीं है। हाईटेंशन लाइनें सम और जैसलमेर के अन्य हिस्सों की तरफ हैं, जबकि इस मुक्त विचरण क्षेत्र में बिजली के तारों से जुड़ा कोई जोखिम या खतरा नहीं है।