jaisalmer: मोबाइल युग में बदला डाक का पता, जैसलमेर से समझिए नई जरूरत

जैसलमेर. मोबाइल स्क्रीन पर संदेश कुछ सेकंड में पहुंच जाता है, लेकिन देश की संचार व्यवस्था केवल इंटरनेट की रफ्तार पर निर्भर नहीं है। विशाल भौगोलिक क्षेत्रों, दूरदराज गांवों और अंतिम छोर तक सेवाएं पहुंचाने में जमीन पर मौजूद नेटवर्क आज भी महत्वपूर्ण है। जैसलमेर इस बदलाव की एक जमीनी तस्वीर सामने रखता है। ऐसे में डाक व्यवस्था को देखने का नजरिया भी बदल रहा है। अब डाकघर की उपयोगिता का पैमाना सिर्फ चिट्ठियों की संख्या नहीं है। बड़ा सवाल यह है कि मोबाइल, इंटरनेट और डिजिटल भुगतान के दौर में डाक नेटवर्क कितनी नई सेवाओं को अपने साथ जोड़ चुका है। डाक विभाग की वित्तीय सेवाओं, धन हस्तांतरण, डिजिटल सुविधाओं और इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक जैसी सेवाओं ने डाकघर की पारंपरिक भूमिका को व्यापक बनाया है। अब डाकघर केवल पत्र पहुंचाने का माध्यम नहीं रहा।