jaisalmer: एआइ को समझा, युवाओं ने जाना अवसर में बदलने का तरीका

जैसलमेर. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआइ तेजी से कामकाज और रोजगार के तौर-तरीकों को बदल रहा है। ऐसे में युवाओं के सामने चुनौती तकनीक से बचने की नहीं, बल्कि उसे समझकर अपने कौशल का हिस्सा बनाने की है। इसी उद्देश्य से राजस्थान पत्रिका के बाड़मेर संस्करण के 16वें स्थापना दिवस पर युवाओं के लिए विशेष एआइ वर्कशॉप आयोजित की गई। इसमें युवाओं को एआइ के इस्तेमाल, बदलते करियर विकल्प और डिजिटल टूल्स के व्यावहारिक उपयोग की जानकारी दी गई। यहां गीता आश्रम मार्ग स्थित विद्यालय के प्रांगण में मुख्य वक्ता और डिजिटल एक्सपर्ट ललित कुमार ने कहा कि एआइ को लेकर युवाओं के बीच उत्सुकता के साथ रोजगार को लेकर चिंता भी है। तकनीक कई पारंपरिक कार्यों का स्वरूप बदल रही है, लेकिन इसके साथ नए अवसर भी पैदा हो रहे हैं। ऐसे में युवाओं को एआइ से प्रतिस्पर्धा करने के बजाय इसे अपनी कार्यक्षमता बढ़ाने वाले साधन के रूप में देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी डिजिटल टूल का महत्व उसके सही इस्तेमाल में है। एआइ की मदद से जानकारी जुटाने, विचारों को व्यवस्थित करने, सामग्री तैयार करने, प्रस्तुतीकरण बनाने और समय बचाने जैसे काम आसान किए जा सकते हैं। हालांकि एआइ से मिली जानकारी की तथ्यात्मक जांच जरूरी है। तकनीक का इस्तेमाल करते समय विवेक और मौलिक सोच बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है।