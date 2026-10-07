jaisalmer: लाठी के 200 किलोमीटर वन क्षेत्र में अब तेज होगा वन्यजीव रेस्क्यू

लाठी वन क्षेत्र में वन्यजीवों के रेस्क्यू और गश्त के लिए लंबे समय से चल रही संसाधनों की कमी के बीच वन विभाग ने क्षेत्रीय वन अधिकारी कार्यालय को रेस्क्यू वाहन उपलब्ध करवाया है। वाहन मिलने से घायल और बीमार वन्यजीवों तक वन विभाग की टीम के समय पर पहुंचने की राह आसान होगी। वनकर्मियों और वन्यजीव प्रेमियों ने इसे वन्यजीव संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। दरअसल, लाठी वन क्षेत्र करीब 200 किलोमीटर में फैला हुआ है। इतने बड़े क्षेत्र में वन्यजीवों की निगरानी, गश्त और रेस्क्यू के लिए लंबे समय से पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं थे। क्षेत्रीय वन अधिकारी कार्यालय के अनुसार, पहले पूरे क्षेत्र में गश्त और रेस्क्यू के लिए केवल एक पुरानी मोटरसाइकिल उपलब्ध थी। ऐसे में किसी वन्यजीव के घायल या बीमार होने की सूचना मिलने पर टीम को मौके तक पहुंचने में परेशानी होती थी।