जालंधर में गद्दा फैक्ट्री बनी आग का गोला, 2 किमी दूर तक दिखा धुआं; 12 लोगों की बची जान

जालंधर की गद्दा फैक्ट्री में लगी भीषण आग, मौके पर आग बुझाते दमकलकर्मी। (फोटो सोर्स-ANI)
यह घटना बस्ती बावा खेल थाना क्षेत्र के बस्ती पीर दाद रोड की है। बताया जा रहा है कि सुबह करीब 9 बजे फैक्ट्री के अंदर से धुआं निकलता दिखाई दिया। जब तक लोग कुछ समझ पाते, आग तेजी से फैलने लगी।
फैक्ट्री में बड़ी संख्या में गद्दे और उन्हें बनाने का सामान रखा हुआ था। यह सामान आसानी से आग पकड़ने वाला था। इसी वजह से आग ने कुछ ही मिनटों में विकराल रूप ले लिया। फैक्ट्री से निकलती ऊंची लपटें और धुएं का बड़ा गुबार देखकर आसपास के लोगों में भी डर का माहौल बन गया।
आग लगने की खबर मिलते ही फैक्ट्री में मौजूद कर्मचारियों को बाहर निकालने की कोशिश शुरू कर दी गई। कुछ ही समय में करीब 12 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। राहत की बात यह है कि इस हादसे में किसी के घायल या हताहत होने की खबर नहीं है।
इसके बाद दमकल विभाग को सूचना दी गई। आग की स्थिति को देखते हुए करीब 10 दमकल गाड़ियां मौके पर भेजी गईं। दमकलकर्मियों ने कई तरफ से पानी की बौछार कर आग बुझाने का काम शुरू किया।
फैक्ट्री में बड़ी मात्रा में गद्दे और दूसरा सामान होने की वजह से आग पर काबू पाना आसान नहीं था। सामान लगातार जल रहा था और धुआं भी काफी ज्यादा था। दमकलकर्मियों ने घंटों मेहनत के बाद आग पर काबू पाया।
आग पूरी तरह बुझाने के बाद फैक्ट्री और आसपास के इलाके की भी जांच की गई, ताकि कहीं कोई चिंगारी या आग दोबारा न भड़क उठे।
शुरुआती जांच में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। हालांकि, पुलिस अभी पूरे मामले की जांच कर रही है। आग की वजह से फैक्ट्री में कितना नुकसान हुआ है, इसका भी फिलहाल सही आंकड़ा सामने नहीं आया है।
पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी जुटाई है। अब आग लगने की असली वजह और फैक्ट्री में हुए नुकसान का पता जांच पूरी होने के बाद ही चलेगा।
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