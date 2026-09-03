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जालंधर में गद्दा फैक्ट्री बनी आग का गोला, 2 किमी दूर तक दिखा धुआं; 12 लोगों की बची जान

Jalandhar Factory Fire Latest News: जालंधर के बस्ती पीर दाद रोड स्थित गद्दा फैक्ट्री में गुरुवार सुबह भीषण आग लग गई। आग का धुआं 2 किलोमीटर दूर तक दिखाई दिया। दमकल की 10 गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और 12 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया।
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जालंधर

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Imran Sheikh

Sep 03, 2026

Mattress Factory Fire

जालंधर की गद्दा फैक्ट्री में लगी भीषण आग, मौके पर आग बुझाते दमकलकर्मी। (फोटो सोर्स-ANI)

Jalandhar Factory Fire: पंजाब के जालंधर में गुरुवार सुबह एक गद्दा बनाने वाली फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। कुछ ही देर में आग इतनी तेजी से फैल गई कि पूरा इलाका काले धुएं से भर गया। धुआं करीब 2 किलोमीटर दूर तक दिखाई दे रहा था। गनीमत रही कि फैक्ट्री में मौजूद 12 लोगों को समय रहते बाहर निकाल लिया गया।

यह घटना बस्ती बावा खेल थाना क्षेत्र के बस्ती पीर दाद रोड की है। बताया जा रहा है कि सुबह करीब 9 बजे फैक्ट्री के अंदर से धुआं निकलता दिखाई दिया। जब तक लोग कुछ समझ पाते, आग तेजी से फैलने लगी।

फैक्ट्री में बड़ी संख्या में गद्दे और उन्हें बनाने का सामान रखा हुआ था। यह सामान आसानी से आग पकड़ने वाला था। इसी वजह से आग ने कुछ ही मिनटों में विकराल रूप ले लिया। फैक्ट्री से निकलती ऊंची लपटें और धुएं का बड़ा गुबार देखकर आसपास के लोगों में भी डर का माहौल बन गया।

समय रहते 12 लोगों को बाहर निकाला

आग लगने की खबर मिलते ही फैक्ट्री में मौजूद कर्मचारियों को बाहर निकालने की कोशिश शुरू कर दी गई। कुछ ही समय में करीब 12 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। राहत की बात यह है कि इस हादसे में किसी के घायल या हताहत होने की खबर नहीं है।

इसके बाद दमकल विभाग को सूचना दी गई। आग की स्थिति को देखते हुए करीब 10 दमकल गाड़ियां मौके पर भेजी गईं। दमकलकर्मियों ने कई तरफ से पानी की बौछार कर आग बुझाने का काम शुरू किया।

घंटों तक चलता रहा आग बुझाने का काम

फैक्ट्री में बड़ी मात्रा में गद्दे और दूसरा सामान होने की वजह से आग पर काबू पाना आसान नहीं था। सामान लगातार जल रहा था और धुआं भी काफी ज्यादा था। दमकलकर्मियों ने घंटों मेहनत के बाद आग पर काबू पाया।

आग पूरी तरह बुझाने के बाद फैक्ट्री और आसपास के इलाके की भी जांच की गई, ताकि कहीं कोई चिंगारी या आग दोबारा न भड़क उठे।

शॉर्ट सर्किट की आशंका

शुरुआती जांच में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। हालांकि, पुलिस अभी पूरे मामले की जांच कर रही है। आग की वजह से फैक्ट्री में कितना नुकसान हुआ है, इसका भी फिलहाल सही आंकड़ा सामने नहीं आया है।

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी जुटाई है। अब आग लगने की असली वजह और फैक्ट्री में हुए नुकसान का पता जांच पूरी होने के बाद ही चलेगा।

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Updated on:

03 Sept 2026 12:50 pm

Published on:

03 Sept 2026 12:49 pm

Hindi News / Punjab / Jalandhar / जालंधर में गद्दा फैक्ट्री बनी आग का गोला, 2 किमी दूर तक दिखा धुआं; 12 लोगों की बची जान

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