जालंधर में गद्दा फैक्ट्री बनी आग का गोला, 2 किमी दूर तक दिखा धुआं; 12 लोगों की बची जान

Jalandhar Factory Fire: पंजाब के जालंधर में गुरुवार सुबह एक गद्दा बनाने वाली फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। कुछ ही देर में आग इतनी तेजी से फैल गई कि पूरा इलाका काले धुएं से भर गया। धुआं करीब 2 किलोमीटर दूर तक दिखाई दे रहा था। गनीमत रही कि फैक्ट्री में मौजूद 12 लोगों को समय रहते बाहर निकाल लिया गया।