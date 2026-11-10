मोगा में पुलिस ने रोका तो बाइक सवारों ने चलाई गोलियां, जवाबी फायरिंग में दो युवकों को लगी गोली, हथियार बरामद

Police Encounter Punjab: पंजाब के मोगा जिले में पुलिस की चेकिंग के दौरान उस समय फायरिंग शुरू हो गई, जब बाइक सवार दो युवकों ने रुकने के बजाय पुलिस टीम पर गोलियां चला दीं। नत्थूवाला गांव के पास हुई इस घटना में पुलिस की जवाबी फायरिंग में दोनों युवक घायल हो गए। उनके दाएं पैर में गोली लगी है। पुलिस ने दोनों को पकड़कर अस्पताल पहुंचाया। उनके पास से दो हथियार और एक मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है।