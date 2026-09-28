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पंजाब की LPU में रातभर बवाल के बाद सुबह कैंपस खाली, 10 दिन की छुट्टी; छात्रों ने बताया आंखों देखा हाल

LPU Violence: पंजाब के फगवाड़ा स्थित LPU में हिंसक प्रदर्शन के बाद 10 दिन के लिए कक्षाएं बंद कर दी गई हैं। सोमवार को छात्र घर लौटे और कैंपस में भारी पुलिस बल तैनात रहा।
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जालंधर

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Imran Sheikh

Sep 28, 2026

LPU News

पंजाब के फगवाड़ा स्थित LPU में हिंसक प्रदर्शन के बाद कैंपस में तैनात पुलिसकर्मी और घर लौटते छात्र। (फोटो सोर्स-ANI)

Punjab LPU News:पंजाब के फगवाड़ा स्थित लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (LPU) में रविवार रात हुए हंगामे के बाद सोमवार सुबह कैंपस का माहौल पूरी तरह बदला हुआ नजर आया। यूनिवर्सिटी ने 28 सितंबर से 10 दिनों के लिए नियमित कक्षाएं बंद कर दी हैं। मिड-टर्म परीक्षाएं भी फिलहाल टाल दी गई हैं। इसके बाद बड़ी संख्या में छात्र अपना सामान लेकर घरों के लिए निकल गए।

कैंपस में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और अलग-अलग गेट पर पुलिसकर्मी तैनात हैं। पंजाब पुलिस का कहना है कि फिलहाल स्थिति शांत है और कैंपस में कोई प्रदर्शन नहीं चल रहा है।

रात में कैसे बिगड़े हालात?

छात्र विशाल कुमार के मुताबिक, रविवार सुबह तक सब कुछ सामान्य था। छात्र अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन रात होते-होते हालात बिगड़ गए। विशाल का दावा है कि बड़ी संख्या में लोग बाहर से कैंपस में आए थे और उनमें कई लोगों ने चेहरे ढक रखे थे।

उनके मुताबिक, इसके बाद अलग-अलग ब्लॉक में तोड़फोड़ शुरू हो गई। कई जगह सामान और इमारतों को नुकसान पहुंचाया गया। विशाल का कहना है कि जिन लोगों ने यह सब किया, उनमें कई यूनिवर्सिटी के छात्र नहीं थे।

एक अन्य छात्र करण ने बताया कि सोमवार को कैंपस में हालात काफी हद तक शांत हैं। उसके मुताबिक, भारी पुलिस तैनाती के कारण स्थिति नियंत्रण में है। हालांकि, उसने रात में पुलिस और प्रदर्शन कर रहे छात्रों के बीच टकराव होने की बात कही और पुलिस पर लाठीचार्ज का आरोप लगाया।

किस बात को लेकर शुरू हुआ विवाद?

LPU में तनाव सोशल मीडिया पर सामने आए एक छात्रा से जुड़े ज्यादती और आत्महत्या के दावों के बाद बढ़ा। इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। यूनिवर्सिटी ने भी इन खबरों को अफवाह और निराधार बताया है।

वहीं, छात्रों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है और पूरे घटनाक्रम की जांच के लिए विशेष जांच दल (SIT) बनाया गया है। पुलिस वायरल दावों के साथ-साथ घटनाक्रम से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है।

प्रदर्शन कैंपस से बाहर भी पहुंचा

रविवार को विरोध प्रदर्शन के दौरान जालंधर-फगवाड़ा नेशनल हाईवे पर भी असर पड़ा। हालात बिगड़ने के दौरान पथराव और वाहनों को नुकसान पहुंचने की जानकारी सामने आई। पुलिस के मुताबिक, कुछ जवान घायल हुए और पुलिस वाहनों को भी नुकसान पहुंचा। एक पुलिस वाहन में आग लगाए जाने की बात भी सामने आई है।

अब छात्रों का फोकस घर लौटने पर

10 दिन की छुट्टी के बाद बड़ी संख्या में छात्र अपने घर लौट रहे हैं। कैंपस में मौजूद छात्रों को सुरक्षा का ध्यान रखने और अनावश्यक रूप से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी गई है।

फिलहाल LPU में माहौल शांत है, लेकिन रविवार रात हुई घटनाओं के बाद छात्रों और उनके परिवारों के मन में कई सवाल हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि 10 दिन बाद यूनिवर्सिटी में पढ़ाई किस तरह शुरू होगी और क्या तब तक कैंपस पूरी तरह सामान्य हो पाएगा।

पुलिस जांच के बाद ही यह साफ होगा कि रात की हिंसा में कौन लोग शामिल थे और सोशल मीडिया पर सामने आए दावों में कितनी सच्चाई है। तब तक वायरल दावों और छात्रों के आरोपों को अंतिम तथ्य मानने के बजाय जांच के नतीजे का इंतजार करना जरूरी है।

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Updated on:

28 Sept 2026 09:05 am

Published on:

28 Sept 2026 09:01 am

Hindi News / Punjab / Jalandhar / पंजाब की LPU में रातभर बवाल के बाद सुबह कैंपस खाली, 10 दिन की छुट्टी; छात्रों ने बताया आंखों देखा हाल

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