पंजाब की LPU में रातभर बवाल के बाद सुबह कैंपस खाली, 10 दिन की छुट्टी; छात्रों ने बताया आंखों देखा हाल

रविवार को विरोध प्रदर्शन के दौरान जालंधर-फगवाड़ा नेशनल हाईवे पर भी असर पड़ा। हालात बिगड़ने के दौरान पथराव और वाहनों को नुकसान पहुंचने की जानकारी सामने आई। पुलिस के मुताबिक, कुछ जवान घायल हुए और पुलिस वाहनों को भी नुकसान पहुंचा। एक पुलिस वाहन में आग लगाए जाने की बात भी सामने आई है।