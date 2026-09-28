28 सितंबर 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

जालंधर

LPU हिंसा के बाद पंजाब सरकार पर बरसे राजा वड़िंग, बोले- ‘ऐसे हालात पहले कभी नहीं देखे’

Amrinder Singh Raja Warring Statement: LPU हिंसा को लेकर पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष राजा वड़िंग ने भगवंत मान सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने पुलिस की भूमिका और पंजाब की कानून-व्यवस्था पर भी बात रखी।
2 min read
Google source verification

जालंधर

image

Imran Sheikh

Sep 28, 2026

LPU News

LPU हिंसा को लेकर पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष राजा वड़िंग ने भगवंत मान सरकार पर सवाल उठाए। (फाइल फोटो-ANI)

Phagwara News: फगवाड़ा की Lovely Professional University (LPU) में छात्रों के प्रदर्शन और उसके बाद हुई हिंसा को लेकर पंजाब में सियासत तेज हो गई है। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार पर सवाल उठाए हैं। राजा वड़िंग ने कहा कि LPU में हालात संभालने के लिए सही इंतजाम नहीं थे। उन्होंने यहां तक कहा कि पुलिस भी डरी हुई नजर आई। वड़िंग ने पंजाब की कानून-व्यवस्था को लेकर भी सरकार पर सवाल उठाए।


उन्होंने कहा कि उन्होंने पंजाब में इससे खराब हालात पहले कभी नहीं देखे। वड़िंग ने राज्य में हो रही आपराधिक घटनाओं और मंत्रियों को मिल रही धमकियों का भी जिक्र किया। हालांकि, ये सभी बातें राजा वड़िंग के बयान और सरकार पर लगाए गए उनके आरोप हैं।

LPU में क्यों शुरू हुआ प्रदर्शन?

LPU में रविवार को छात्रों का प्रदर्शन उस समय तेज हो गया, जब एक छात्रा के साथ कथित ज्यादती और आत्महत्या को लेकर दावे सामने आए। हालांकि, विश्वविद्यालय ने इन दावों को खारिज किया है। मामले को लेकर पुलिस की जांच जारी है। प्रदर्शन के दौरान स्थिति बिगड़ गई। छात्रों की भीड़ ने तोड़फोड़ की और राष्ट्रीय राजमार्ग-44 के एक हिस्से को भी रोक दिया। इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभालने की कोशिश की। रिपोर्ट के मुताबिक, कुछ वाहनों को नुकसान पहुंचा और दो पुलिस वाहनों में आग लगाए जाने की बात भी सामने आई। हालात को देखते हुए इलाके में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात किए गए।

भगवंत मान ने DGP को दिए निर्देश

मामले को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब के DGP गौरव यादव को मौके पर जाकर हालात देखने के निर्देश दिए। साथ ही जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने को भी कहा गया।

प्रवेश वर्मा के मामले पर भी बोले राजा वड़िंग

राजा वड़िंग ने दिल्ली के तिलक नगर में सड़क की जांच के दौरान हुए विवाद पर भी अपनी बात रखी। इस मामले में सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है, जिसमें दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा एक युवक को थप्पड़ मारते दिखाई दे रहे हैं।

घटना को लेकर दोनों पक्षों की ओर से अलग-अलग दावे किए गए हैं। पुलिस को शिकायत भी मिली है और मामले की जांच की जा रही है। इस मामले पर राजा वड़िंग ने कहा कि किसी को भी आम लोगों के साथ मारपीट करने का अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि जनता के साथ सम्मान से पेश आना चाहिए। फिलहाल LPU मामले में पुलिस की जांच और प्रशासन की कार्रवाई पर नजर बनी हुई है।

कांग्रेस की बिना CM फेस वाली रणनीति कितनी रही सफल? अब पंजाब में क्या मिलेगा जीत का फॉर्मूला

ये भी पढ़ें
Sachin Pilot Punjab Congress

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

political

political news

politics

Updated on:

28 Sept 2026 03:10 pm

Published on:

28 Sept 2026 03:10 pm

Hindi News / Punjab / Jalandhar / LPU हिंसा के बाद पंजाब सरकार पर बरसे राजा वड़िंग, बोले- ‘ऐसे हालात पहले कभी नहीं देखे’

बड़ी खबरें

View All

जालंधर

पंजाब

ट्रेंडिंग

पंजाब की LPU में रातभर बवाल के बाद सुबह कैंपस खाली, 10 दिन की छुट्टी; छात्रों ने बताया आंखों देखा हाल

LPU News
जालंधर

LPU प्रोटेस्ट: VC बोले- आरोप सही पाए गए तो होगी कानूनी कार्रवाई

lpu vivad
राष्ट्रीय

जालंधर में गद्दा फैक्ट्री बनी आग का गोला, 2 किमी दूर तक दिखा धुआं; 12 लोगों की बची जान

Mattress Factory Fire
जालंधर

PM नरेंद्र मोदी ने जालंधर से 75 रीडेवलप रेलवे स्टेशन राष्ट्र को किए समर्पित,कहा-40 साल पहले होने वाले काम अब हुए

Amrit Bharat Station Scheme
राष्ट्रीय

पीएम नरेंद्र मोदी ने दिखाई हरी झंडी, अमृतसर-वाराणसी के बीच शुरू हुई स्लीपर वंदे भारत ट्रेन, जानें रूट और टाइमिंग

Sant Ravidas Express
जालंधर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.