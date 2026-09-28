LPU हिंसा के बाद पंजाब सरकार पर बरसे राजा वड़िंग, बोले- ‘ऐसे हालात पहले कभी नहीं देखे’

LPU में रविवार को छात्रों का प्रदर्शन उस समय तेज हो गया, जब एक छात्रा के साथ कथित ज्यादती और आत्महत्या को लेकर दावे सामने आए। हालांकि, विश्वविद्यालय ने इन दावों को खारिज किया है। मामले को लेकर पुलिस की जांच जारी है। प्रदर्शन के दौरान स्थिति बिगड़ गई। छात्रों की भीड़ ने तोड़फोड़ की और राष्ट्रीय राजमार्ग-44 के एक हिस्से को भी रोक दिया। इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभालने की कोशिश की। रिपोर्ट के मुताबिक, कुछ वाहनों को नुकसान पहुंचा और दो पुलिस वाहनों में आग लगाए जाने की बात भी सामने आई। हालात को देखते हुए इलाके में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात किए गए।