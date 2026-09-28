LPU हिंसा के बाद पंजाब सरकार पर बरसे राजा वड़िंग, बोले- ‘ऐसे हालात पहले कभी नहीं देखे’

LPU हिंसा को लेकर पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष राजा वड़िंग ने भगवंत मान सरकार पर सवाल उठाए। (फाइल फोटो-ANI)
Phagwara News: फगवाड़ा की Lovely Professional University (LPU) में छात्रों के प्रदर्शन और उसके बाद हुई हिंसा को लेकर पंजाब में सियासत तेज हो गई है। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार पर सवाल उठाए हैं। राजा वड़िंग ने कहा कि LPU में हालात संभालने के लिए सही इंतजाम नहीं थे। उन्होंने यहां तक कहा कि पुलिस भी डरी हुई नजर आई। वड़िंग ने पंजाब की कानून-व्यवस्था को लेकर भी सरकार पर सवाल उठाए।
उन्होंने कहा कि उन्होंने पंजाब में इससे खराब हालात पहले कभी नहीं देखे। वड़िंग ने राज्य में हो रही आपराधिक घटनाओं और मंत्रियों को मिल रही धमकियों का भी जिक्र किया। हालांकि, ये सभी बातें राजा वड़िंग के बयान और सरकार पर लगाए गए उनके आरोप हैं।
LPU में रविवार को छात्रों का प्रदर्शन उस समय तेज हो गया, जब एक छात्रा के साथ कथित ज्यादती और आत्महत्या को लेकर दावे सामने आए। हालांकि, विश्वविद्यालय ने इन दावों को खारिज किया है। मामले को लेकर पुलिस की जांच जारी है। प्रदर्शन के दौरान स्थिति बिगड़ गई। छात्रों की भीड़ ने तोड़फोड़ की और राष्ट्रीय राजमार्ग-44 के एक हिस्से को भी रोक दिया। इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभालने की कोशिश की। रिपोर्ट के मुताबिक, कुछ वाहनों को नुकसान पहुंचा और दो पुलिस वाहनों में आग लगाए जाने की बात भी सामने आई। हालात को देखते हुए इलाके में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात किए गए।
मामले को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब के DGP गौरव यादव को मौके पर जाकर हालात देखने के निर्देश दिए। साथ ही जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने को भी कहा गया।
राजा वड़िंग ने दिल्ली के तिलक नगर में सड़क की जांच के दौरान हुए विवाद पर भी अपनी बात रखी। इस मामले में सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है, जिसमें दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा एक युवक को थप्पड़ मारते दिखाई दे रहे हैं।
घटना को लेकर दोनों पक्षों की ओर से अलग-अलग दावे किए गए हैं। पुलिस को शिकायत भी मिली है और मामले की जांच की जा रही है। इस मामले पर राजा वड़िंग ने कहा कि किसी को भी आम लोगों के साथ मारपीट करने का अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि जनता के साथ सम्मान से पेश आना चाहिए। फिलहाल LPU मामले में पुलिस की जांच और प्रशासन की कार्रवाई पर नजर बनी हुई है।
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