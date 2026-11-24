केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्षी 'इंडिया' गठबंधन पर भी तीखा प्रहार किया। सपा और कांग्रेस के बीच चल रही सीट शेयरिंग की खींचतान पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि फिलहाल तो इन दोनों दलों की खिचड़ी पकती हुई नहीं दिख रही है, और अगर किसी तरह पक भी गई तो उन्हें इसे खाने का आनंद नहीं मिलेगा। उन्होंने दावा किया कि सपा और कांग्रेस मुंगेरीलाल के हसीन सपने देख रही हैं, जबकि 2027 में तीसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी की ही सरकार बनेगी। उन्होंने यह भी जोड़ा कि पश्चिम बंगाल की तर्ज पर अब पंजाब में भी बीजेपी की सरकार बनने जा रही है।