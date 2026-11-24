उत्तर प्रदेश के उप-मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य (PC: Facebook/ Keshav Prasad Maurya)
UP CM Face 2027: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के लिए भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने अपनी तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में जालौन पहुंचे प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आगामी चुनाव में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर चल रही अटकलों पर बड़ा बयान दिया। जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि 2027 के चुनाव में यूपी में बीजेपी का सीएम चेहरा कौन होगा, तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का चेहरा 'कमल का फूल' होगा।
केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्षी 'इंडिया' गठबंधन पर भी तीखा प्रहार किया। सपा और कांग्रेस के बीच चल रही सीट शेयरिंग की खींचतान पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि फिलहाल तो इन दोनों दलों की खिचड़ी पकती हुई नहीं दिख रही है, और अगर किसी तरह पक भी गई तो उन्हें इसे खाने का आनंद नहीं मिलेगा। उन्होंने दावा किया कि सपा और कांग्रेस मुंगेरीलाल के हसीन सपने देख रही हैं, जबकि 2027 में तीसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी की ही सरकार बनेगी। उन्होंने यह भी जोड़ा कि पश्चिम बंगाल की तर्ज पर अब पंजाब में भी बीजेपी की सरकार बनने जा रही है।
डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि BJP संविधान का सम्मान करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संसद ने सबसे पहले 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया और बाद में राज्य विधानसभाओं में भी इस परंपरा का पालन किया गया। इस साल भी हम इसे मना रहे हैं। समाजवादी पार्टी के मैनिफेस्टो में सुरक्षा और अच्छे शासन का वादा किया गया है, लेकिन इसके शासन में अपराध, जमीन पर कब्जा और महिलाओं की सुरक्षा को खतरा होगा। समाजवादी पार्टी का 2047 तक उत्तर प्रदेश में कोई राजनीतिक भविष्य नहीं है।
डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य ने SP-कांग्रेस के प्रस्तावित गठबंधन और 2027 के विधानसभा चुनाव पर कहा कहा कि उन्हें गठबंधन करने दो, चाहे वह सफल हो या असफल। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस सत्ता में वापस नहीं आने वाली हैं और BJP सत्ता खोने वाली नहीं है। 2027 में, BJP उत्तर प्रदेश में तीसरी बार भारी बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। लोग समाजवादी पार्टी की साइकिल पंचर कर देंगे और गुंडागर्दी, अपराधियों, माफियाओं या दंगाइयों को वापस नहीं आने देंगे।
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