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जम्मू-कश्मीर सरकार में जल्द हो सकता है बड़ा फेरबदल! उमर अब्दुल्ला ने मनोज सिन्हा से मांगी मंत्रिमंडल विस्तार की तारीख

Jammu Kashmir Latest News: जम्मू-कश्मीर में उमर अब्दुल्ला सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात कर अगले सप्ताह के शुरुआती दिनों में विस्तार की तारीख तय करने का आग्रह किया है। अब सभी की नजर उपराज्यपाल के फैसले पर है।
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जम्मू

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Imran Sheikh

Updated: 24 Oct 2026, 12:42 PM IST

J&K Cabinet Expansion

उमर अब्दुल्ला ने मनोज सिन्हा से मिलकर मंत्रिमंडल विस्तार की तारीख मांगी। (फोटो सोर्स-@KNSKashmir)

J&K Cabinet Expansion:जम्मू-कश्मीर की उमर अब्दुल्ला सरकार में जल्द ही नए मंत्रियों को जगह मिल सकती है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात के दौरान मंत्रिमंडल विस्तार का मुद्दा उठाया और अगले सप्ताह के शुरुआती दिनों में इसके लिए तारीख तय करने की गुजारिश की। अब सबकी नजर उपराज्यपाल की ओर से मिलने वाले समय पर है। हालांकि, अभी मंत्रिमंडल विस्तार की तारीख तय नहीं हुई है।

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मुलाकात के बाद बताया कि उपराज्यपाल कुछ दिनों तक श्रीनगर से बाहर थे और अब वापस लौटे हैं। इस दौरान उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। ऐसे में मुख्यमंत्री उनसे मिलने पहुंचे और उनका हालचाल जाना। इसके साथ ही उन्होंने सरकार से जुड़े कुछ जरूरी मुद्दों पर भी बातचीत की।

उमर अब्दुल्ला ने बताया कि उपराज्यपाल से उनकी काफी समय से मुलाकात नहीं हुई थी। इसलिए उन्होंने मिलने का समय मांगा था। मुलाकात के दौरान दूसरी बातों के साथ मंत्रिमंडल विस्तार पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने साफ किया कि उन्होंने इस काम को आगे बढ़ाने के लिए अगले सप्ताह के शुरुआती दिनों में तारीख देने का आग्रह किया है।

अगले सप्ताह मिल सकती है तारीख

अब मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अगला कदम उपराज्यपाल की ओर से उठाया जाना है। मनोज सिन्हा समय तय करेंगे, जिसके बाद विस्तार की प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी। हालांकि, मुख्यमंत्री ने यह नहीं बताया कि मंत्रिमंडल में कितने नए मंत्री शामिल किए जाएंगे और किन विधायकों को मौका मिल सकता है।

इसी वजह से अब जम्मू-कश्मीर की राजनीति में इस बात को लेकर चर्चा तेज हो सकती है कि सरकार में किन नए चेहरों को जिम्मेदारी दी जाएगी। मंत्रिमंडल विस्तार होने पर मौजूदा मंत्रियों के कामकाज या विभागों में भी बदलाव होगा या नहीं, इस बारे में अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है।

नए मंत्रियों को मिल सकता है मौका

मंत्रिमंडल विस्तार किसी भी सरकार के लिए अहम होता है। इससे नए लोगों को काम करने का मौका मिलता है और अलग-अलग विभागों की जिम्मेदारी भी बांटी जा सकती है। जम्मू-कश्मीर में भी अब इसी बात पर नजर रहेगी कि उमर अब्दुल्ला सरकार मंत्रिमंडल में किन लोगों को जगह देती है।

फिलहाल मुख्यमंत्री की ओर से उपराज्यपाल से तारीख मांगे जाने के बाद विस्तार को लेकर उम्मीद जरूर बढ़ी है, लेकिन अंतिम फैसला होना बाकी है। तारीख तय होने और सरकार की ओर से आधिकारिक जानकारी दिए जाने के बाद ही साफ होगा कि मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा और इसमें कौन-कौन से बदलाव किए जाएंगे।

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Updated on:

24 Oct 2026, 12:42 PM IST

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