जम्मू-कश्मीर सरकार में जल्द हो सकता है बड़ा फेरबदल! उमर अब्दुल्ला ने मनोज सिन्हा से मांगी मंत्रिमंडल विस्तार की तारीख

J&K Cabinet Expansion:जम्मू-कश्मीर की उमर अब्दुल्ला सरकार में जल्द ही नए मंत्रियों को जगह मिल सकती है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात के दौरान मंत्रिमंडल विस्तार का मुद्दा उठाया और अगले सप्ताह के शुरुआती दिनों में इसके लिए तारीख तय करने की गुजारिश की। अब सबकी नजर उपराज्यपाल की ओर से मिलने वाले समय पर है। हालांकि, अभी मंत्रिमंडल विस्तार की तारीख तय नहीं हुई है।