केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने श्रीनगर की हजरतबल दरगाह में जियारत की। (फोटो सोर्स-IANS)
India Hajj Quota: जम्मू-कश्मीर के गुलमर्ग में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने वक्फ बोर्ड से जुड़े इमामों और कर्मचारियों को लेकर एक खास बात कही है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में वक्फ बोर्ड में काम करने वाले इमामों और दूसरे कर्मचारियों को भी हज से जुड़े सरकारी प्रतिनिधिमंडलों में शामिल करने का मौका दिया जाना चाहिए। इसके लिए वे विचार कर रहे हैं। उन्होंने सऊदी अरब में हज और उमरा मंत्री से भारत का हज कोटा बढ़ाने को लेकर बातचीत करने की जानकारी भी दी।
केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू मंगलवार को गुलमर्ग स्थित बाबा रेशी दरगाह पहुंचे। यहां उन्होंने दरगाह परिसर में बने नए गेस्ट हाउस और दूसरे विकास कार्यों का उद्घाटन किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर वक्फ बोर्ड की अध्यक्ष डॉ. दरख्शां अंद्राबी भी मौजूद रहीं।
दरगाह परिसर में हुए काम की तारीफ करते हुए रिजिजू ने कहा कि जम्मू-कश्मीर वक्फ बोर्ड ने शानदार काम किया है। देश के दूसरे वक्फ बोर्डों को भी इससे सीख लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थलों के विकास के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बोर्ड अच्छा काम कर रहा है।
रिजिजू ने बताया कि हाल ही में सऊदी अरब से लौटते समय उन्होंने वहां के हज और उमरा मंत्री से मुलाकात की थी। इस दौरान भारत का हज कोटा बढ़ाने पर बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि वे चाहते हैं कि वक्फ के लिए काम करने वाले लोगों, खासकर इमामों को भी हज से जुड़े प्रतिनिधिमंडलों में शामिल होने का मौका मिले।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए होना चाहिए। इनसे होने वाली कमाई को शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं पर खर्च किया जा सकता है। इससे गरीब और जरूरतमंद लोगों को फायदा मिलेगा।
उन्होंने कश्मीर में बड़े अस्पताल बनाने और युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देने की जरूरत पर भी जोर दिया। रिजिजू के इस दौरे में दरगाह के विकास के साथ इमामों के लिए हज का मौका, शिक्षा, इलाज और रोजगार जैसे मुद्दे भी चर्चा में रहे।
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