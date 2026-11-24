India Hajj Quota: जम्मू-कश्मीर के गुलमर्ग में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने वक्फ बोर्ड से जुड़े इमामों और कर्मचारियों को लेकर एक खास बात कही है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में वक्फ बोर्ड में काम करने वाले इमामों और दूसरे कर्मचारियों को भी हज से जुड़े सरकारी प्रतिनिधिमंडलों में शामिल करने का मौका दिया जाना चाहिए। इसके लिए वे विचार कर रहे हैं। उन्होंने सऊदी अरब में हज और उमरा मंत्री से भारत का हज कोटा बढ़ाने को लेकर बातचीत करने की जानकारी भी दी।