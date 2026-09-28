उमर अब्दुल्ला के प्रस्ताव ने J&K विधानसभा में बढ़ाया तनाव, BJP ने स्पीकर के खिलाफ उठाया बड़ा कदम

25 सितंबर को उमर अब्दुल्ला ने जम्मू-कश्मीर को जल्द पूरा राज्य का दर्जा देने की मांग वाला प्रस्ताव विधानसभा में रखा था। इसमें विधानसभा में साल 2000 और नवंबर 2024 में पास किए गए पुराने प्रस्तावों का भी जिक्र था। इसी बात को लेकर BJP विधायक नाराज हो गए। सदन में हंगामा शुरू हो गया और कुछ BJP विधायक वेल में पहुंच गए। इस दौरान प्रस्ताव की प्रतियां भी फाड़ी गईं। हंगामा बढ़ने के बाद विधानसभा की कार्यवाही रोकनी पड़ी थी।