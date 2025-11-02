सरकारी शराब दुकान के बाहर खूनी झगड़ा, युवक पर ब्लेड से हमला, इलाके में फैली सनसनी

हमले के बाद आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत 108 एंबुलेंस और बगीचा पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवक को स्थानीय अस्पताल पहुंचाया। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद बताया कि दिलीप के गले और जबड़े पर गहरे घाव हैं, जिससे उसकी स्थिति गंभीर है। बेहतर उपचार के लिए उसे अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया गया। डॉक्टरों के अनुसार समय पर इलाज नहीं मिलने पर जान का खतरा भी हो सकता था। फिलहाल डॉक्टरों की टीम उसकी हालत पर लगातार नजर रखे हुए है।