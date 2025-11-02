Patrika LogoSwitch to English

जशपुर

सरकारी शराब दुकान के बाहर खूनी झगड़ा, युवक पर ब्लेड से हमला, इलाके में फैली सनसनी

Chhattisgarh News: जशपुर जिले के बगीचा में शुक्रवार रात शराब दुकान के बाहर दो युवकों के बीच झगड़ा खूनी संघर्ष में बदल गया।

2 min read
Google source verification

जशपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Nov 02, 2025

शराब दुकान के बाहर युवक पर ब्लेड से हमला (photo source- Patrika)

शराब दुकान के बाहर युवक पर ब्लेड से हमला (photo source- Patrika)

Chhattisgarh News: शराब के नशे में उपजा मामूली झगड़ा शुक्रवार रात जशपुर जिले के बगीचा में खूनी संघर्ष में बदल गया। शराब दुकान के बाहर बैठे दो युवकों के बीच पहले कहासुनी हुई, फिर अचानक एक युवक ने दूसरे पर ब्लेड से हमला कर दिया। लहूलुहान युवक को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। पुलिस ने हमलावर को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।

Chhattisgarh News: इस वजह से बढ़ा मामला

मिली जानकारी के अनुसार घटना बगीचा थाना क्षेत्र के मुख्य बाजार स्थित शराब दुकान के बाहर की है। जानकारी के अनुसार दिलीप जायसवाल निवासी बगीचा और बाबा डेन्जारे नामक युवक शुक्रवार की रात दुकान के सामने शराब पी रहे थे। इसी दौरान किसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई।

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, दोनों में पहले जुबानी बहस हुई, लेकिन देखते ही देखते मामला हाथापाई में बदल गया। गुस्से में आकर बाबा डेन्जारे ने अपनी जेब से ब्लेड निकाल ली और दिलीप जायसवाल के गले और चेहरे पर हमला कर दिया। वार इतना तेज था कि दिलीप मौके पर ही लहूलुहान होकर गिर पड़ा।

गंभीर हालत में अंबिकापुर रेफर

हमले के बाद आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत 108 एंबुलेंस और बगीचा पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवक को स्थानीय अस्पताल पहुंचाया। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद बताया कि दिलीप के गले और जबड़े पर गहरे घाव हैं, जिससे उसकी स्थिति गंभीर है। बेहतर उपचार के लिए उसे अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया गया। डॉक्टरों के अनुसार समय पर इलाज नहीं मिलने पर जान का खतरा भी हो सकता था। फिलहाल डॉक्टरों की टीम उसकी हालत पर लगातार नजर रखे हुए है।

मामले की जांच में जुटी पुलिस टीम

Chhattisgarh News: घटना की जानकारी मिलते ही बगीचा थाना प्रभारी गौरव पाण्डेय पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल से खून से सनी मिट्टी और ब्लेड बरामद कर साक्ष्य जुटाए। आरोपी बाबा डेन्जारे को हिरासत में लेकर थाने लाया गया, जहां उससे पूछताछ जारी है।

थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 107 सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि झगड़े की वजह शराब पीने के दौरान हुई कहासुनी थी। आरोपी से ब्लेड के स्रोत और हमले की मंशा को लेकर पूछताछ की जा रही है।

Updated on:

02 Nov 2025 02:57 pm

Published on:

02 Nov 2025 02:56 pm

