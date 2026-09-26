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झांसी में शादी के चार माह बाद विवाहिता की संदिग्ध मौत, मायके पक्ष ने ससुरालियों पर लगाया हत्या का आरोप

समथर के लोहागढ़ में शादी के केवल 4 महीने बाद संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता मुस्कान की मौत हो गई। मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर हत्या का गंभीर आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
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झांसी

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Aman Pandey

Sep 26, 2026

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झांसी के समथर थाना क्षेत्र में शादी के महज चार महीने बाद एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका की पहचान समथर क्षेत्र के लोहागढ़ गांव निवासी मुस्कान के रूप में हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही मायके पक्ष के लोग मौके पर पहुंचे और ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाए। परिवार का आरोप है कि मुस्कान की हत्या की गई है।

बताया जा रहा है कि मुस्कान की शादी करीब चार महीने पहले हुई थी। शादी के बाद वह ससुराल में रह रही थी। अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने और मौत की सूचना मायके पक्ष को मिली। जानकारी मिलने के बाद परिवार के लोग मौके पर पहुंचे। विवाहिता की मौत की खबर से मायके में मातम पसर गया।

मायके पक्ष ने आरोप लगाया कि मुस्कान के साथ ससुराल में ठीक व्यवहार नहीं किया जाता था। परिजनों का कहना है कि उसकी मौत सामान्य नहीं है और इसके पीछे ससुराल वालों की भूमिका हो सकती है। परिवार ने पुलिस से मामले की निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

घटना की सूचना मिलने के बाद समथर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने विवाहिता के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत की वास्तविक वजह सामने आने की उम्मीद है।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। मायके पक्ष की ओर से लगाए गए आरोपों और घटना से जुड़े सभी तथ्यों की जांच की जाएगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच में सामने आने वाले साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी।

शादी के महज चार महीने बाद हुई विवाहिता की मौत को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि मुस्कान की मौत किन परिस्थितियों में हुई और घटना से पहले उसके साथ क्या हुआ था। फिलहाल पुलिस की जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है।

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Updated on:

26 Sept 2026 08:55 am

Published on:

26 Sept 2026 08:55 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Jhansi / झांसी में शादी के चार माह बाद विवाहिता की संदिग्ध मौत, मायके पक्ष ने ससुरालियों पर लगाया हत्या का आरोप

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