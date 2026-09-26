झांसी में शादी के चार माह बाद विवाहिता की संदिग्ध मौत, मायके पक्ष ने ससुरालियों पर लगाया हत्या का आरोप

झांसी के समथर थाना क्षेत्र में शादी के महज चार महीने बाद एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका की पहचान समथर क्षेत्र के लोहागढ़ गांव निवासी मुस्कान के रूप में हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही मायके पक्ष के लोग मौके पर पहुंचे और ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाए। परिवार का आरोप है कि मुस्कान की हत्या की गई है।