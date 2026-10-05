‘गाड़ी में मत बैठाओ, मेरे बच्चे छोटे हैं’: झुंझुनूं में 15 हजार की घूस लेते महिला JEN अरेस्ट, पकड़े जाते ही देने लगी बच्चों का वास्ता

इसके बाद एसीबी टीम ने सोमवार को ट्रैप की कार्रवाई की योजना बनाई। परिवादी को रिश्वत की राशि देकर चिड़ावा स्थित बिजली विभाग के खेतड़ी रोड कार्यालय भेजा गया। शाम करीब चार बजे परिवादी ने जेईएन दीपिका को 15 हजार रुपए दिए। जेईएन ने रिश्वत की राशि लेकर उसे अपनी टेबल पर रख दिया। इसी दौरान एसीबी टीम के पहुंचने पर उसने रुपए टेबल की दराज में रख दिए। टीम ने रिश्वत की रकम बरामद कर जेईएन को गिरफ्तार कर लिया।