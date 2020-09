HPSSC Recruitment 2020: होमगार्ड सहित अन्य विभागों में रिक्त 1658 पदों पर निकली भर्ती, जल्द करें अप्लाई

HPSSC Recruitment 2020: हिमाचल प्रदेश सरकार ने सभी विभागों में रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती की अधिसूचना जारी की है। यह भर्ती हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग (HPSSC) ने 12वीं पास उम्मीदवारों के लिए 1600 से अधिक पदों पर निकाली है। भर्ती का नोटिफिकेशन आधिकारिक वेबसाइट hpsssb.ho.gov.in पर उपलब्ध है। आवेदन करने के इच्छुक युवा आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया 26 सितंबर से शुरू होगी और आवेदन करने की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर 2020 निर्धारित की गई है। पात्रता संबंधी सभी जरुरी जानकारी के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन अवश्य पढ़ें।

HPSSC Recruitment 2020 नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें

पात्रता

आवेदक का मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना जरूरी है। अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष और अधिकतम 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को ऊपरी आयु सीमा में नियमानुसार छूट दी जाएगी।

How To Apply For HPSSC Recruitment 2020

उक्त पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार को ऑनलाइन प्रक्रिया से गुजरना होगा। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 26 सितंबर 2020 से शुरू होगी। अभ्यर्थी 25 अक्टूबर 2020 तक आवेदन कर सकेंगे।