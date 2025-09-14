Patrika LogoSwitch to English

Rajasthan: डोटासरा के बयान पर भड़के केंद्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत, किया तीखा पलटवार

Rajasthan Politics: प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा के बयान से राजस्थान में सियासत गरमाई हुई है।

जोधपुर

Anil Prajapat

Sep 14, 2025

govind-singh-dotasra-Gajendra-Singh-Shekhawat
Play video
गोविन्द सिंह डोटासरा व केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। फोटो: पत्रिका

जोधपुर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा के बयान से राजस्थान में सियासत गरमाई हुई है। डोटासरा ने विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी को लेकर विवादित बयान दिया। जिसके बाद भाजपा नेता लगातार हमला बोल रहे है। इसी बीच अब केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने डोटासरा पर तीखा पलटवार किया है।

केंद्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने कहा कि जिन लोगों को जनता ने लोकतंत्र के रण में नकार दिया है, वो अपनी खीज मिटाने के लिए गलत बयानबाजी करके देश में अराजकता का माहौल पैदा कर रहे हैं।

कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा द्वारा विधानसभा में सीसीटीवी लगाने और गोपनीयता भंग करने के आरोप के सवाल पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जिसकी जैसी सोच होती है, उसे वैसा ही दिखाई देता है।

डोटासरा ने दिया था ये बयान

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा ने विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी पर निशाना साधतु हुए कहा था कि कैमरों के जरिए वे देखते हैं कि हमारी महिला विधायक किस दिशा में बैठी है, कैसी अवस्था में बैठी हैं, क्या बातें कर रही हैं? हम दो तीन लोगों पर तो नजर रखते ही हैं, लेकिन महिलाओं पर ज्यादा फोकस है।

डोटासरा ने कहा था कि स्पीकर जैसे संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति हमारे प्रतिपक्ष की बहनों पर कैमरा लगाकर उसका एक्सेस अपने पास रखते है। हमारी महिला विधायक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी और बताएंगी कि विधानसभा स्पीकर हमारी जासूसी क्यों कर रहे हैं।

Published on:

14 Sept 2025 11:44 am

Rajasthan: डोटासरा के बयान पर भड़के केंद्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत, किया तीखा पलटवार

