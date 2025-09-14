Rajasthan: डोटासरा के बयान पर भड़के केंद्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत, किया तीखा पलटवार

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा ने विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी पर निशाना साधतु हुए कहा था कि कैमरों के जरिए वे देखते हैं कि हमारी महिला विधायक किस दिशा में बैठी है, कैसी अवस्था में बैठी हैं, क्या बातें कर रही हैं? हम दो तीन लोगों पर तो नजर रखते ही हैं, लेकिन महिलाओं पर ज्यादा फोकस है।