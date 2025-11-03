CG News: छात्रावास में अव्यवस्था! छात्रों ने की अधीक्षक को हटाने की मांग, सहायक आयुक्त ने दिए सख्त निर्देश

छात्रों के मुताबिक, भोजन के मेनू के अनुसार पर्याप्त सब्जी की व्यवस्था नहीं की गई है। पत्रिका की पड़ताल में पाया गया कि स्टोर रूम में डेढ़ किलो टमाटर और 3 किलो पत्ता गोभी रखे गए थे, जो बहुत कम था। बच्चों ने बताया कि अधीक्षक ने पहले कभी टमाटर नहीं लाया था, और सोयाबीन बड़ी व आलू की सब्जी ही कभी कभी मिलती है, जबकि शासन द्वारा निर्धारित मीनू के अनुसार भोजन का प्रबंध नहीं किया गया है।