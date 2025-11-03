Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कांकेर

CG News: छात्रावास में अव्यवस्था! छात्रों ने की अधीक्षक को हटाने की मांग, सहायक आयुक्त ने दिए सख्त निर्देश

CG News: बालक छात्रावास में भोजन की कमी, गंदगी और अधीक्षक की लापरवाही को लेकर छात्र नाराज हैं। छात्रों ने अधीक्षक को हटाने की मांग की, जबकि सहायक आयुक्त ने सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है।

less than 1 minute read
Google source verification

कांकेर

image

Laxmi Vishwakarma

Nov 03, 2025

छात्रावास में अव्यवस्था (photo source- Patrika)

छात्रावास में अव्यवस्था (photo source- Patrika)

CG News: दुर्गूकोंदल के बालक छात्रावास की अव्यवस्था को लेकर आदिवासी विभाग गंभीरता से कार्रवाई करने में नाकाम रहा है। छात्रावास के बच्चों ने अधिकारियों के ध्यान में यह मुद्दा लाने की कोशिश की, लेकिन उनके मुद्दे पर कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। हाल ही में खबर के सामने आने के बाद अधीक्षक ने कुछ व्यवस्थाएँ जैसे बेडशीट की व्यवस्था और सेप्टिक टैंक की सफाई करवाई, लेकिन बच्चों के भोजन की गुणवत्ता में कोई सुधार नहीं हुआ।

CG News: बालक छात्रावास में बच्चों की आवाज़ उठी

छात्रों के मुताबिक, भोजन के मेनू के अनुसार पर्याप्त सब्जी की व्यवस्था नहीं की गई है। पत्रिका की पड़ताल में पाया गया कि स्टोर रूम में डेढ़ किलो टमाटर और 3 किलो पत्ता गोभी रखे गए थे, जो बहुत कम था। बच्चों ने बताया कि अधीक्षक ने पहले कभी टमाटर नहीं लाया था, और सोयाबीन बड़ी व आलू की सब्जी ही कभी कभी मिलती है, जबकि शासन द्वारा निर्धारित मीनू के अनुसार भोजन का प्रबंध नहीं किया गया है।

अधीक्षक के खिलाफ सख्त होगी कार्रवाई

CG News: छात्रावास के छात्र अध्यक्ष विजय आचला और अन्य छात्रों ने बताया कि अधीक्षक का रवैया छात्रों के प्रति नकारात्मक है। वे शिष्यवृत्ति का दुरुपयोग करते हैं और छात्रावास की व्यवस्था में लापरवाही बरतते हैं। छात्रों ने अधीक्षक को हटाने की मांग की थी और इस संबंध में 16 सितंबर को लिखित आवेदन मंडल संयोजक को दिया था, लेकिन डेढ़ महीने बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई।

सहायक आयुक्त जया मनु ने कहा कि वे बालक छात्रावास की अव्यवस्था और लापरवाही को लेकर जानकार हैं। बच्चों की समस्याओं को हल करने के लिए इस बार अधीक्षक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा, बच्चों के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा और इस मामले में जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाएगी।

ये भी पढ़ें

अफरीद के कन्या छात्रावास में गंदा काम! जनदर्शन शिकायत के 17 दिन बाद जागा प्रशासन, जानें मामला…
जांजगीर चंपा
अफरीद के कन्या छात्रावास में गंदा काम! (Photo source- Patrika)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

03 Nov 2025 02:19 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Kanker / CG News: छात्रावास में अव्यवस्था! छात्रों ने की अधीक्षक को हटाने की मांग, सहायक आयुक्त ने दिए सख्त निर्देश

बड़ी खबरें

View All

कांकेर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

भालू-तेंदुए दोनों का आतंक जारी! भय के साए में रह रहे ग्रामीण, वन विभाग से की सुरक्षा की मांग

भालू और तेंदुए दोनों का आतंक जारी (photo source- Patrika)
कांकेर

Bastar Olympics 2025: बस्तर ओलंपिक का रंगारंग समापन, 5400 खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम

बस्तर ओलंपिक का समापन (photo source- Patrika)
कांकेर

Naxalites Surrender: बस्तर में 21 नक्सली मुख्यधारा में लौटे, 85 लाख का इनाम था घोषित…

Naxalites Surrender (photo source- Patrika)
कांकेर

CG News: बीमार घोड़े को सड़क पर तड़पता छोड़ गया मालिक, ढाबा संचालक ने दिखाई इंसानियत

बीमार घोड़े का इलाज (Photo source- Patrika)
कांकेर

CG News: थाने में मारपीट का मामला गरमाया, प्रशासन को दी गई अल्टीमेटम, कार्रवाई नहीं तो होगा आंदोलन

आदिवासी समाज ने एसपी को सौंपा ज्ञापन (Photo source- Patrika)
कांकेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.