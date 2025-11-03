CG News: छात्रावास में अव्यवस्था! छात्रों ने की अधीक्षक को हटाने की मांग, सहायक आयुक्त ने दिए सख्त निर्देश

छात्रावास में अव्यवस्था (photo source- Patrika)
CG News: दुर्गूकोंदल के बालक छात्रावास की अव्यवस्था को लेकर आदिवासी विभाग गंभीरता से कार्रवाई करने में नाकाम रहा है। छात्रावास के बच्चों ने अधिकारियों के ध्यान में यह मुद्दा लाने की कोशिश की, लेकिन उनके मुद्दे पर कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। हाल ही में खबर के सामने आने के बाद अधीक्षक ने कुछ व्यवस्थाएँ जैसे बेडशीट की व्यवस्था और सेप्टिक टैंक की सफाई करवाई, लेकिन बच्चों के भोजन की गुणवत्ता में कोई सुधार नहीं हुआ।
छात्रों के मुताबिक, भोजन के मेनू के अनुसार पर्याप्त सब्जी की व्यवस्था नहीं की गई है। पत्रिका की पड़ताल में पाया गया कि स्टोर रूम में डेढ़ किलो टमाटर और 3 किलो पत्ता गोभी रखे गए थे, जो बहुत कम था। बच्चों ने बताया कि अधीक्षक ने पहले कभी टमाटर नहीं लाया था, और सोयाबीन बड़ी व आलू की सब्जी ही कभी कभी मिलती है, जबकि शासन द्वारा निर्धारित मीनू के अनुसार भोजन का प्रबंध नहीं किया गया है।
CG News: छात्रावास के छात्र अध्यक्ष विजय आचला और अन्य छात्रों ने बताया कि अधीक्षक का रवैया छात्रों के प्रति नकारात्मक है। वे शिष्यवृत्ति का दुरुपयोग करते हैं और छात्रावास की व्यवस्था में लापरवाही बरतते हैं। छात्रों ने अधीक्षक को हटाने की मांग की थी और इस संबंध में 16 सितंबर को लिखित आवेदन मंडल संयोजक को दिया था, लेकिन डेढ़ महीने बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई।
सहायक आयुक्त जया मनु ने कहा कि वे बालक छात्रावास की अव्यवस्था और लापरवाही को लेकर जानकार हैं। बच्चों की समस्याओं को हल करने के लिए इस बार अधीक्षक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा, बच्चों के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा और इस मामले में जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाएगी।
