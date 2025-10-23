खदान प्रबंधन पर भड़के ग्रामीण! सड़क, रोजगार और स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग को लेकर आंदोलन जारी

ग्रामीणों ने बताया कि वे लंबे समय से सड़क मरम्मत, रोजगार के अवसर और अन्य आवश्यक सुविधाओं की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी शिकायतों को बार-बार अनदेखा किया जा रहा है। खदान क्षेत्र में चल रही भारी वाहनों की आवाजाही से गांव की सड़कों की हालत जर्जर हो चुकी है, जिससे आवागमन में दिक्कतें बढ़ गई हैं। धूल-मिट्टी के कारण लोगों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी हो रही हैं, लेकिन माइंस प्रबंधन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा।