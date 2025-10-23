खदान प्रबंधन पर भड़के ग्रामीण! सड़क, रोजगार और स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग को लेकर आंदोलन जारी

खदान प्रबंधन पर भड़के ग्रामीण (Photo source- Patrika)
Chhattisgarh news: विकासखंड दुर्गूकोदल अंतर्गत ग्राम पंचायत झिटकाटोला में ग्रामीणों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रशासन और माइंस प्रबंधन को 18 अक्टूबर तक बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने का अल्टीमेटम देने के बावजूद जब उनकी मांगों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, तो ग्रामीणों ने आंदोलन को दूसरे दिन भी जारी रखा।
ग्रामीणों ने बताया कि वे लंबे समय से सड़क मरम्मत, रोजगार के अवसर और अन्य आवश्यक सुविधाओं की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी शिकायतों को बार-बार अनदेखा किया जा रहा है। खदान क्षेत्र में चल रही भारी वाहनों की आवाजाही से गांव की सड़कों की हालत जर्जर हो चुकी है, जिससे आवागमन में दिक्कतें बढ़ गई हैं। धूल-मिट्टी के कारण लोगों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी हो रही हैं, लेकिन माइंस प्रबंधन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा।
ग्रामीणों ने कहा कि खदानों से मुनाफा तो निकाला जा रहा है, पर स्थानीय लोगों को उसका कोई लाभ नहीं मिल रहा। रोजगार के नाम पर वादे अधूरे रह गए हैं और गांव के युवा बेरोजगार हैं। आंदोलन में महिलाओं, युवाओं और बुजुर्गों ने एकजुट होकर भाग लिया। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस कदम नहीं उठाया जाता, तब तक वे आंदोलन समाप्त नहीं करेंगे।
Chhattisgarh news: उधर, प्रशासनिक अमला ग्रामीणों से संवाद स्थापित करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब तक कोई निर्णायक समाधान नहीं निकल पाया है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र ही उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को और उग्र रूप दिया जाएगा।
