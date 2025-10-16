गांव में पास्टर-पादरी और धर्म परिवर्तन करने वालों का प्रवेश वर्जित, ग्रामीणों ने बोर्ड लगाकर जताया विरोध

खेमन नाग ने बताया कि जामगांव में 14 परिवार के लोग दूसरे धर्म को मानने लग गए हैं। जिसके चलते गांव और आदिवासी समाज के रीति रीवाजों पर फर्क पड़ रहा है और गांव का माहौल खराब हो रहा है। गायता रमेश उइके ने बताया कि ईसाई धर्म का हम विरोध नहीं कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से गांव के भोले-भाले लोगों का मतांतरण कराया जा रहा है उसका विरोध कर रहे हैं। बोर्ड में ग्रामीणों ने लिखा है कि पेशा अधिनियम 1996 लागु है जिसके नियम चार घ के तहत सांस्कृतिक पहचान व रूढ़ीवादी संस्कृति के संरक्षण का अधिकार प्राप्त है।