समग्र आईडी : सत्यापन की रफ्तार धीमी…3.80 लाख की ई-केवायसी बाकी, अकेले निगम में 74 हजार सदस्यों की पेंडिंग

जिले में 16.17 लाख सदस्यों में से 3.80 लाख की ई-केवायसी अब तक पूरी नहीं हुई है। यानी हर चार में करीब एक सदस्य का सत्यापन अभी बाकी है। शहर में 74 हजार 990 सदस्यों की इ-केवायसी लंबे समय से लंबित हैं। ग्रामीण क्षेत्र में सबसे अधिक खालवा में 80,673 और पंधाना में 83,190 लोगों की ई-केवायसी नहीं हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में धीमी प्रगति के कारण जिले की स्थिति प्रदेश में पिछड़े जिलों में बनी हुई है। आला अफसरों की कमजोर मॉनीटरिंग के चलते स्थित बेहद कमजोर बनी हुई है। हालांकि अधिकारियों का दावा है कि हर मीटिंग प्रगति बढ़ाने के निर्देश दिए जाते हैं। यह हम नहीं बल्कि प्रदेश स्तर पर जारी रिपोर्ट में आंकड़े खुद ब खुद बता रहे हैं।