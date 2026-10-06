मप्र के इस शहर में शिक्षा का सूखा…प्रतिभाओं हर साल पलायन, जानिए क्यों

-खंडवा की अपनी ताकत है। कृषि और उद्योग है। साहित्य और संस्कृति की पहचान है। इन्हीं जरूरतों के आधार पर नए पाठ्यक्रम विकसित किए जा सकते हैं। कृषि-प्रसंस्करण, फूड टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, डिजिटल कौशल, ड्रोन तकनीक, लॉजिस्टिक्स और स्थानीय उद्योगों से जुड़े पाठ्यक्रम शुरू किए जा सकते हैं। कॉलेजों में सिर्फ सीटें बढ़ाने से समस्या हल नहीं होगी। पाठ्यक्रम बदलने होंगे। शिक्षक और अकादमिक वातावरण मजबूत करना होगा। उद्योग से जुड़ाव बढ़ाना होगा। विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए स्थानीय स्तर पर बेहतर सुविधाएं देनी होंगी।