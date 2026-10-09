9 अक्टूबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

खंडवा

खंडवा नई कृषि उपज मंडी में कपास की बंपर आवक, चार दिन में 1246 वाहन पहुंचे

खंडवा. दादाजी वार्ड स्थित नई कृषि उपज मंडी में इन दिनों कपास की बंपर आवक हो रही है। जिले में कपास की फसल अच्छी होने से किसान बड़ी मात्रा में उपज लेकर मंडी पहुंच रहे हैं। देर रात से ही किसान कपास से लदी ट्रैक्टर-ट्रॉलियां लेकर मंडी पहुंचना शुरू कर देते हैं, ताकि सुबह नीलामी के दौरान उनकी उपज की बोली लग सके। गुरुवार को मंडी परिसर में कपास से लदी 353 ट्रैक्टर-ट्रॉलियां पहुंचीं। इससे मंडी परिसर सुबह से ही कपास से पटा नजर आया।
less than 1 minute read
Google source verification

खंडवा

image

Deepak sapkal

Oct 09, 2026

मंडी में टीन शेड़ में दोनों तरफ कपास से लदे वाहन

गुरुवार को कपास की नीलामी के दौरान व्यापारियों ने बढ़-चढ़कर बोली लगाई। किसानों को उनकी उपज के लिए अच्छा भाव मिलने से मंडी में खरीदारी को लेकर भी उत्साह नजर आया। गुरुवार को कपास का उच्चतम भाव 8690 रुपए प्रति क्विंटल रहा, जबकि मॉडल भाव 8455 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। भाव को लेकर अब तक किसानों की ओर से किसी तरह की शिकायत सामने नहीं आई है। इससे किसानों में भी संतोष का माहौल है।

चार दिन में 1246 वाहन पहुंचे

नई कृषि उपज मंडी में सोमवार से कपास की आवक में तेजी देखने को मिल रही है। महज चार दिनों में 1246 वाहन कपास लेकर मंडी पहुंच चुके हैं। रोजाना बड़ी संख्या में किसान अपनी उपज लेकर पहुंच रहे हैं। मंडी में बढ़ती आवक को देखते हुए नीलामी और खरीदी की प्रक्रिया भी लगातार जारी है। किसानों को अपनी उपज की बिक्री के लिए ज्यादा इंतजार न करना पड़े, इसके लिए मंडी में कपास की नीलामी की जा रही है।

अच्छी फसल से किसानों में उत्साह

जिले में इस वर्ष कपास की फसल अच्छी होने से किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। उत्पादन बेहतर होने के साथ मंडी में मिल रहे भाव से भी किसान संतुष्ट नजर आ रहे हैं। कपास की बढ़ती आवक को देखते हुए आने वाले दिनों में मंडी में वाहनों की संख्या और बढ़ने की संभावना है। फिलहाल नई कृषि उपज मंडी कपास की आवक और खरीदी का प्रमुख केंद्र बनी हुई है।



खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

09 Oct 2026 12:25 pm

Published on:

09 Oct 2026 12:25 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Khandwa / खंडवा नई कृषि उपज मंडी में कपास की बंपर आवक, चार दिन में 1246 वाहन पहुंचे

बड़ी खबरें

View All

खंडवा

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एसआईआर… खंडवा में पहले नाम कटने पर हुआ था बवाल, अब जुड़वाने में किसी की रूचि नहीं

SIR voter list
खंडवा

ट्राइबल : प्रदेश में हटेंगे हॉस्टल-आश्रमों में 7 साल से जमे अधीक्षक, तय हुई प्रक्रिया

Tribal Affairs Department
खंडवा

दादाजी मंदिर निर्माण… एक बार फिर होगा खंडवा में मंदिर के स्ट्रक्चर डिजाइन में आंशिक फेरबदल

Dadji Temple Khandwa
खंडवा

समग्र आईडी : सत्यापन की रफ्तार धीमी…3.80 लाख की ई-केवायसी बाकी, अकेले निगम में 74 हजार सदस्यों की पेंडिंग

e-KYC
खंडवा

किशोर सम्मान पर बड़ा अपडेट: ‘पंचायत’ के प्रधान जी रघुवीर यादव होंगे खंडवा में सम्मानित

Kishore Kumar Samman
खंडवा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.