खंडवा नई कृषि उपज मंडी में कपास की बंपर आवक, चार दिन में 1246 वाहन पहुंचे

खंडवा. दादाजी वार्ड स्थित नई कृषि उपज मंडी में इन दिनों कपास की बंपर आवक हो रही है। जिले में कपास की फसल अच्छी होने से किसान बड़ी मात्रा में उपज लेकर मंडी पहुंच रहे हैं। देर रात से ही किसान कपास से लदी ट्रैक्टर-ट्रॉलियां लेकर मंडी पहुंचना शुरू कर देते हैं, ताकि सुबह नीलामी के दौरान उनकी उपज की बोली लग सके। गुरुवार को मंडी परिसर में कपास से लदी 353 ट्रैक्टर-ट्रॉलियां पहुंचीं। इससे मंडी परिसर सुबह से ही कपास से पटा नजर आया।

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