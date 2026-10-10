ट्रांसपोर्ट नगर : निगम को 20 करोड़ की बजाए अभी तक सिर्फ 7 करोड़ की आय, 81 भूखंडों के लिए नहीं आए टेंडर

नवीन ट्रांसपोर्ट नगर में भूखंडों की नीलामी के लिए नगर निगम को बार-बार निविदाएं बुलानी पड़ रही हैं। तीन साल में 319 भूखंडों में से 141 के आवंटन की प्रक्रिया पूरी हुई है, लेकिन अब भी 81 भूखंडों के लिए खरीदार नहीं मिले हैं। चौथी बार निविदा बुलाने के बावजूद इन भूखंडों पर टेंडर नहीं आए। अब निगम 5वीं बार नीलामी की तैयारी कर रहा है। ट्रांसपोर्ट नगर से निगम को अब तक करीब 7 करोड़ रुपए की आय हुई है। जबकि इस प्रोजेक्ट से निगम को बीस करोड़ रुपए आय की उम्मीद है। शेष भूखंडों के विक्रय से 5.50 करोड़ रुपए से अधिक की आय होने का अनुमान है।