2.20 लाख के प्रॉपर्टी टैक्स को कम कराने मांगी 50 हजार रुपये रिश्वत, खंडवा में रंगेहाथ पकड़ाया सचिव

लोकायुक्त टीम ने शिकायत की जांच की और शिकायत सही पाए जाने पर शुक्रवार (9 अक्टूबर 2026) को फरियादी लक्ष्मण सिंह को रिश्वत की पहली किस्त 25 हजार रुपये देने के लिए पंचायत सचिव के पास भेजा। पंचायत सचिव कृष्ण देव पटेल ने मेडिकल चौराहे के पास एक चाय की दुकान के सामने आवेदक से जैसे ही रिश्वत के 25 हजार रुपये लिए तो लोकायुक्त टीम ने उसे रंगेहाथों पकड़ लिया। ट्रैप दल में निरीक्षक प्रतिभा तोमर, आरक्षक आदित्य सिंह, रामेश्वर निगवाल, आशीष नायडू, कमलेश परिहार, सतीश यादव, श्रीकृष्ण अहिरवार शामिल रहे। लोकायुक्त टीम ने आमजन से अपील की है कि इंदौर संभाग में किसी भी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा रिश्वत की मांग करने पर लोकायुक्त पुलिस इंदौर के कार्यालय एवं दूरभाष 0731-2533160, 0731-2430100 पर भी सम्पर्क कर सकते हैं।