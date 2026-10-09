9 अक्टूबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

खंडवा

2.20 लाख के प्रॉपर्टी टैक्स को कम कराने मांगी 50 हजार रुपये रिश्वत, खंडवा में रंगेहाथ पकड़ाया सचिव

Panchayat Secretary Bribery Case: लोकायुक्त पुलिस इंदौर की रिश्वत मांग के विरूद्ध ट्रैप कार्यवाही, चाय की दुकान के सामने 25 हजार रुपये रिश्वत लेते पकड़ाया पंचायत सचिव।
2 min read
Google source verification

खंडवा

image

Shailendra Sharma

Oct 09, 2026

khandwa bribe

panchayat secretary caught taking bribe, रिश्वत लेते पकड़ाया पंचायत सचिव कृष्ण देव पटेल (Source-Patrika)

Khandwa Panchayat Secretary Bribery Case: मध्यप्रदेश के रिश्वतखोर अधिकारी-कर्मचारियों पर कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है। लगभग हर दूसरे दिन कहीं न कहीं लोकायुक्त (Lokayukta Action) रिश्वतखोर अधिकारी-कर्मचारियों को रिश्वत (Bribe) लेते हुए रंगेहाथों पकड़ रही है लेकिन इसके बावजूद रिश्वतखोर बाज आते नजर नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला खंडवा जिले का है जहां शुक्रवार को लोकायुक्त इंदौर की टीम ने एक ग्राम पंचायत सचिव को 25 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगेहाथों पकड़ा है।

प्रॉपर्टी टैक्स कम करने के एवज में मांगे 50 हजार रुपये

खंडवा जिले के नाहल्दा गांव के रहने वाले लक्ष्मण सिंह चौहान ने 5 अक्टूबर 2026 को लोकायुक्त कार्यालय इंदौर में नाहल्दा गांव के पंचायत सचिव कृष्ण देव पटेल के द्वारा रिश्वत मांगे जाने की शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आवेदक ने बताया कि वो खंडवा जिले में संचालित प्राइवेट स्कूल के संस्थापक हैं। स्कूल का संचालन उनके बेटे के द्वारा किया जाता है। स्कूल का दो वर्ष का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है, जो कि लगभग 2 लाख 20 हजार रुपये है। इस प्रॉपर्टी टैक्स को कम करने के एवज में पंचायत सचिव कृष्ण पटेल ने 50 हजार रुपये रिश्वत की मांग की है।

25 हजार रुपये लेते पकड़ा

लोकायुक्त टीम ने शिकायत की जांच की और शिकायत सही पाए जाने पर शुक्रवार (9 अक्टूबर 2026) को फरियादी लक्ष्मण सिंह को रिश्वत की पहली किस्त 25 हजार रुपये देने के लिए पंचायत सचिव के पास भेजा। पंचायत सचिव कृष्ण देव पटेल ने मेडिकल चौराहे के पास एक चाय की दुकान के सामने आवेदक से जैसे ही रिश्वत के 25 हजार रुपये लिए तो लोकायुक्त टीम ने उसे रंगेहाथों पकड़ लिया। ट्रैप दल में निरीक्षक प्रतिभा तोमर, आरक्षक आदित्य सिंह, रामेश्वर निगवाल, आशीष नायडू, कमलेश परिहार, सतीश यादव, श्रीकृष्ण अहिरवार शामिल रहे। लोकायुक्त टीम ने आमजन से अपील की है कि इंदौर संभाग में किसी भी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा रिश्वत की मांग करने पर लोकायुक्त पुलिस इंदौर के कार्यालय एवं दूरभाष 0731-2533160, 0731-2430100 पर भी सम्पर्क कर सकते हैं।

चेहरा लटका कर बैठा रहा नायब तहसीलदार का रीडर, 15 हजार रुपये लेते छतरपुर में लोकायुक्त ने पकड़ा

ये भी पढ़ें
Chhatarpur Lokayukta Trap

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

09 Oct 2026 06:43 pm

Published on:

09 Oct 2026 06:31 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Khandwa / 2.20 लाख के प्रॉपर्टी टैक्स को कम कराने मांगी 50 हजार रुपये रिश्वत, खंडवा में रंगेहाथ पकड़ाया सचिव

बड़ी खबरें

View All

खंडवा

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

दुर्गा प्रतिमा की हाइट, हाइटेंशन लाइन तक पहुंची, मुकुट टच होती ही खंडवा में जल उठी प्रतिमा

Khandwa Durga Idol Accident
खंडवा

एसआईआर… खंडवा में पहले नाम कटने पर हुआ था बवाल, अब जुड़वाने में किसी की रूचि नहीं

SIR voter list
खंडवा

खंडवा नई कृषि उपज मंडी में कपास की बंपर आवक, चार दिन में 1246 वाहन पहुंचे

मंडी में टीन शेड़ में दोनों तरफ कपास से लदे वाहन
खंडवा

ट्राइबल : प्रदेश में हटेंगे हॉस्टल-आश्रमों में 7 साल से जमे अधीक्षक, तय हुई प्रक्रिया

Tribal Affairs Department
खंडवा

दादाजी मंदिर निर्माण… एक बार फिर होगा खंडवा में मंदिर के स्ट्रक्चर डिजाइन में आंशिक फेरबदल

Dadji Temple Khandwa
खंडवा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.