10 साल बाद खंडवा और तुकईधड़ के बीच दौड़ी ट्रेन, मांग-अब रोज चले

10 साल का लंबा इंतजार, बसों के भरोसे सफर और रोजाना की भागदौड़... रविवार को जब खंडवा से तुकईधड़ के लिए ट्रेन की सीटी गूंजी तो मानो ग्रामीणों की उम्मीदों को फिर से रफ्तार मिल गई। प्लेटफार्म पर उत्साह, चेहरों पर खुशी और ट्रेन में सफर करने की उमंग साफ नजर आई। खंडवा-अकोला मीटरगेज लाइन बंद होने के करीब एक दशक बाद 64 किमी लंबे ब्रॉडगेज रेलखंड पर पहली ट्रायल ट्रेन दौड़ी। गुड़ी, आमलाखुर्द और तुकईधड़ के यात्रियों ने टिकट लेकर सफर किया। अब क्षेत्रवासियों की एक ही मांग है- ट्रेन रोज चले, ताकि बसों की निर्भरता कम हो और सफर में समय के साथ पैसे की भी बचत हो।

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