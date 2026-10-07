नगर निगम : पांच निगम आयुक्तों ने की 468 अस्थायी कर्मचारियों की अवैध नियुक्तियां, हटाने की आशंका लामबंद हुए कर्मचारी

पत्रिका ने 2 सितंबर 2026 को किया था खुलासा। पत्रिका ने ‘ कलेक्टर दर पर ननि में हुई 468 नियुक्तियों की खुली फाइल, ईओडब्ल्यू की जांच तेज ’ शीर्षक से खबर प्रकाशित की थी। इसमें बताया गया था कि करीब तीन साल बाद अस्थायी कर्मचारियों की नियुक्तियों से जुड़ी फाइल फिर खुली है। वर्ष 2017 से 2023 के बीच पदस्थ रहे तत्कालीन निगम आयुक्तों की भूमिका को लेकर भी जांच चल रही है। अब इसी कार्रवाई की सूचना के बाद कर्मचारी लामबंद हो गए हैं।