खंडवा में नवरात्र से पहले महंगी हुई फलाहार की थाली, मूंगफली के दाम एक सप्ताह में दोगुने

मांग बढ़ते ही मूंगफली के दामों में आया उछाल
नवरात्रि के दौरान बड़ी संख्या में लोग नौ दिन तक उपवास रखते हैं। उपवास में मूंगफली का उपयोग फलाहार के साथ-साथ विभिन्न व्यंजनों में भी किया जाता है। इसके चलते त्योहार से पहले ही मूंगफली की मांग बढ़ने लगी है। मांग बढ़ने के साथ फुटकर बाजार में इसके दामों में तेजी दिखाई दे रही है। व्यापारियों के अनुसार एक सप्ताह पहले तक बाजार में मूंगफली के भाव काफी कम थे। ठेले और फुटकर बाजार में 100 रुपए में दो किलो तक मूंगफली उपलब्ध थी। अब यही मूंगफली 80 से 100 रुपए किलो तक बिक रही है। मंडी में थोक भाव 57 से 65 रुपए किलो तक हैं।
नवरात्र में मांग बढ़ी तो और चढ़ सकते हैं भाव
व्यवसायी राहुल पटेल का कहना है कि नवरात्रि के दौरान मूंगफली की मांग सामान्य दिनों की तुलना में बढ़ जाती है। इसके अलावा त्योहार के दौरान फलाहार की सामग्री की खरीद एक साथ बढ़ने से बाजार पर दबाव बनता है। यदि आवक मांग के अनुरूप नहीं रही तो आने वाले दिनों में मूंगफली के फुटकर भाव में और तेजी आ सकती है।
केले की मांग बढ़ते ही 20 से 30 रुपए तक बढ़ सकते हैं दाम
नवरात्रि में पूजा में प्रसाद के रुपए में और उपवास रखने वालों के लिए केला सबसे अधिक खरीदे जाने वाले फलों में शामिल है। नौ दिनों तक इसकी मांग अधिक रहती है। फल कारोबारियों के मुताबिक केला 20 से 30 रुपए दर्जन है, नवरात्र शुरू होते ही मांग बढ़ने पर केले के दाम में 40 से 50 रुपए तक की बढ़ोतरी हो सकती है।
अनार पहले से महंगा, 30 से 40 रुपए और बढ़ने का अनुमान
अनार के भाव पहले से ही ऊंचे हैं। बाजार में अनार करीब 200 रुपए किलो बिक रहा है। नवरात्रि में फलाहार के कारण इसकी मांग बढ़ने पर भाव में 30 से 40 रुपए किलो तक की तेजी आने की संभावना है। ऐसे में अनार की कीमत 230 से 240 रुपए किलो तक पहुंच सकती है। इधर सेफ के दाम भी 140 से 150 रुपए किलो हैं। हालांकि आवक अधिक होने से दाम बढ़ने की संभावना कम जताई जा रही है।
उपवास की थाली पर पड़ेगा सीधा असर
नवरात्रि में फल और मूंगफली की मांग बढ़ने से उपवास रखने वाले परिवारों का बजट प्रभावित हो सकता है। मूंगफली, केला और अनार तीनों ही फलाहार में प्रमुख रूप से इस्तेमाल होते हैं। यदि नवरात्र के दौरान मांग के अनुपात में आवक नहीं बढ़ी तो इनकी कीमतों में और तेजी आ सकती है।
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