खंडवा में नवरात्र से पहले महंगी हुई फलाहार की थाली, मूंगफली के दाम एक सप्ताह में दोगुने

नवरात्रि के दौरान बड़ी संख्या में लोग नौ दिन तक उपवास रखते हैं। उपवास में मूंगफली का उपयोग फलाहार के साथ-साथ विभिन्न व्यंजनों में भी किया जाता है। इसके चलते त्योहार से पहले ही मूंगफली की मांग बढ़ने लगी है। मांग बढ़ने के साथ फुटकर बाजार में इसके दामों में तेजी दिखाई दे रही है। व्यापारियों के अनुसार एक सप्ताह पहले तक बाजार में मूंगफली के भाव काफी कम थे। ठेले और फुटकर बाजार में 100 रुपए में दो किलो तक मूंगफली उपलब्ध थी। अब यही मूंगफली 80 से 100 रुपए किलो तक बिक रही है। मंडी में थोक भाव 57 से 65 रुपए किलो तक हैं।