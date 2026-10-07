पीडीएस : कमीशन की लड़ाई में 12.90 लाख लोगों का राशन ताले में कैद

जिले में 489 उचित मूल्य दुकानें हैं। इनमें शहर में 40 दुकानें और नपं क्षेत्रों में 18 दुकानें हैं। इन दुकानों से 2 लाख 58 हजार कार्डधारी परिवार यानी 12 लाख 90 हजार सदस्यों को राशन मिलता है। हर माह करीब 4 हजार टन (40 हजार क्विंटल ) गेहूं-चावल का वितरण होता है। इसके एवज में सेल्समैनों को हर माह 42 लाख रुपए से अधिक कमीशन का भुगतान किया जाता है। शहरी क्षेत्र और नगर पंचायतों को मिलाकर करीब 5 से 6 लाख रुपए कमीशन बनता है।