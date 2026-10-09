ट्राइबल : प्रदेश में हटेंगे हॉस्टल-आश्रमों में 7 साल से जमे अधीक्षक, तय हुई प्रक्रिया

जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग ने छात्रावासों, आश्रम शालाओं और आवासीय विद्यालयों में 7 साल कार्य अवधि वाले अधीक्षकों को बदलने का निर्णय लिया है। इसमें ऐसे अधीक्षक भी शामिल हैं जिन्होंने नौकरी के दौरान संस्थाओं में बतौर अधीक्षक सात साल पूर्ण कर लिया है। अब ऐसे शिक्षक अधीक्षक नहीं बन सकेंगे। विभाग ने लंबे समय से एक ही संस्था में जमे अधीक्षकों से ई-एचआरएमएस पोर्टल पर विकल्प मांगे गए हैं। खंडवा जिले में भी 50 से अधिक अधीक्षकों की जानकारी पोर्टल पर दर्ज की गई है। प्रदेशभर में यह रिपोर्ट पांच हजार से अधिक हो गई है। शासन के पत्र पर सहायक अधीक्षक डॉ नारायण सिंह ने पत्र जारी किया है।