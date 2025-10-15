आदि कर्मयोगी : आदिवासी मूलभूत सुविधा से वंचित…इन्हें चाहिए आवास, साफ पानी, शौचालय और सोलर रोशनी

विद्यालय 291, छात्रावास 52, आंनगवाड़ी भवन 300, कौशल एवं शिक्षा केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र,चलित स्वास्थ्य इकाई, जनजातीय बहुउद्देश्यीय, सामुदायिक भवन, आदि सेवा केंद्र, वनों उत्पादन गोदाम, सहकारी समिति कार्यालय, यात्री प्रतिक्षालय, नदी के किनारे घाट, खेल के मैदान, सुविधा केंद्र, शांति धाम, मंदिर पूजा स्थल, चरनोई भूमि, कुंआ एवं हैंडपंप, पुश चिकित्सा, नशा मुक्ति केंद्र, नल जल सेवा, सड़क निर्माण एवं मरमत, पुलिया निर्माण एवं जल संरचना, मोबाइल टावर, समूहों के लिए वित्तीय साक्षरता समेत अन्य ।