खंडवा

आदि कर्मयोगी : आदिवासी मूलभूत सुविधा से वंचित…इन्हें चाहिए आवास, साफ पानी, शौचालय और सोलर रोशनी

आदि कर्मयोगी अभियान के तहत 304 ग्रामों में 1.18 लाख विकास कार्यों का खींचा खाका है। इसकी लागत 1300 करोड़ रुपए आंकी गई है। इसमें 45 हजार मांगे पीएम आवास यानी पांच अरब रुपए से अधिक लागत है।

2 min read

खंडवा

image

Rajesh Patel

Oct 15, 2025

Aadi Karmayogi

आदि कर्मयोगी अभियान के तहत आदिवासी ग्रामों में ग्रामीणों ने विकास योजनाओं का प्रस्ताव

आदि कर्मयोगी अभियान के तहत 304 ग्रामों में 1.18 लाख विकास कार्यों का खींचा खाका है। इसकी लागत 1300 करोड़ रुपए आंकी गई है। इसमें 45 हजार मांगे पीएम आवास यानी पांच अरब रुपए से अधिक लागत है।

आदिवासी बहुल 304 गांवों के 45 हजार आदिवासी झुग्गी-झोपड़ी

आदिवासी बहुल 304 गांवों के 45 हजार आदिवासी झुग्गी-झोपड़ी, कच्चे-खपरैल और पॉलीथिन की छत के नीचे जिंदगी काट रहे हैं। 12 हजार परिवार खुले में शौच करने को विवश है। यह हम नहीं कह रहे हैं बल्कि आदि कर्मयोगी अभियान के दौरान आदिवासी बहुल ग्रामों में बनाई विकास कार्यों की फेहरिस्त में सामने आई है।

सर्वाधिक आदिवासियों ने पीएम आवास मांगा

आदिवासियों ने अपने लिए सर्वाधिक प्रधानमंत्री आवास, शुद्ध पानी और टॉयलेट के साथ सोलर की रोशनी की मांग की है। केंद्रीय मंत्रालय जनजातीय कार्य विभाग ने आदिवासी बहुल ग्रामों में आदि कर्मयोगी अभियान योजना शुरू की है। इसमें आदिवासी स्वयं ही अपने गांव की विकास कार्य की योजना तैयार की है।

1 लाख 18 हजार 57 विकास कार्यों का अनुमोदन

जिले की 304 आदि कर्मयोगी गांवों में बनी विकास कार्यों की रिपोर्ट को 2 अक्टूबर को ग्राम सभा में स्वीकृति भी दी गई । इसके मुताबिक आदिवासियों ने अपने गांवों में 1 लाख 18 हजार 57 विकास कार्यों का अनुमोदन किया है। लागत 1300 करोड़ रुपए आंकी गई है। विकास के लिए सर्वाधिक 45 हजार आवास बनाए जाने की मांग की है। इसके बाद शौचालय, शुद्ध पानी, और सोलर की रोशनी को शामिल किया गया।

आदिवासियों को चाहिए यह सुविधा...

श्रेणी-3 सेवा वितरण मानक की मांग

गांव-गांव में नियमित सफाई, खाद, बीज की उपलब्धता अध्यापक, चिकित्सक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, नालियों की नियमित सफाई, खाद एवं बीज की उपलब्धता कियोस्क सुविधा, अन्य।

श्रेणी-2 सामुदायिक परिसंपत्ति

विद्यालय 291, छात्रावास 52, आंनगवाड़ी भवन 300, कौशल एवं शिक्षा केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र,चलित स्वास्थ्य इकाई, जनजातीय बहुउद्देश्यीय, सामुदायिक भवन, आदि सेवा केंद्र, वनों उत्पादन गोदाम, सहकारी समिति कार्यालय, यात्री प्रतिक्षालय, नदी के किनारे घाट, खेल के मैदान, सुविधा केंद्र, शांति धाम, मंदिर पूजा स्थल, चरनोई भूमि, कुंआ एवं हैंडपंप, पुश चिकित्सा, नशा मुक्ति केंद्र, नल जल सेवा, सड़क निर्माण एवं मरमत, पुलिया निर्माण एवं जल संरचना, मोबाइल टावर, समूहों के लिए वित्तीय साक्षरता समेत अन्य ।

श्रेणी-1-व्यक्तिगत परिसंपत्ति

विषय ---इकाई संख्या--- लागत

आवास 44591 49959.78

शौचालय 11571 1760.77

शुद्ध पेयजल 5914 3442.32

जल प्रबंधन 1273 262.21

विद्युतीकरण 3980 711.92

आजीविका 1296 1185.5

उज्जवला योजना 9395 411.96

सोलर पैनल 4854 2539.86

आधार 1807 0.26

आयुष्मान 1362 0.21

राशन पात्रता पर्ची 1312 0.01

मनरेगा जॉब कार्ड 7903 2242.2

संबल कॉर्ड 1626 171

प्रधानमंत्री ज्योति बीमा 805 8.43

अन्य 847 0.5

इनका कहना : संतोष शुक्ला, एसी ट्रायवल

आदि कर्मयोगी अभियान के तहत आदिवासी ग्रामों में ग्रामीणों ने विकास योजनाओं का प्रस्ताव का विशेष ग्राम सभा में अनुमोदन हो गया है। प्रस्ताव व फोटो पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। केंद्र की गाइड लाइन और वरिष्ठ अधिकारियों की मॉनीटरिंग में योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

खंडवा / आदि कर्मयोगी : आदिवासी मूलभूत सुविधा से वंचित…इन्हें चाहिए आवास, साफ पानी, शौचालय और सोलर रोशनी

खंडवा

मध्य प्रदेश न्यूज़

