खंडवा में मौसम का मिजाज भारी, बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक वायरल की चपेट में, ओपीडी फुल

मेडिकल कॉलेज सह जिला अस्पताल के ओपीडी काउंटर सुबह 9 बजे से ही फुल रहे। चार काउंटरों के सामने मरीजों की लंबी लाइन लगी रही। महिलाओं की भीड़ अधिक होने से दो लाइन लगाई गई थी। इसके बाद भी यहां दोपहर करीब 1.30 बजे तक भीड़ कम नहीं हुई। इधर मेडिकल विभाग और शिशू रोग विभाग में भी डॉक्टरों के सामने मरीज को लेकर परिजन लाइन लगाकर खड़े रहे। दरअलस मौसम में दिन और रात के तापमान के बीच अंतर बढ़ने से लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। दिन में तेज धूप के कारण गर्मी महसूस होती है, वहीं शाम और रात में हल्की ठंडक से मौसम बदल जाता है। ऐसे में सर्दी, खांसी, गले में खराश और बुखार की शिकायतें सामने आ रही हैं।