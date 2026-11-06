कोच्चि में CJP के ‘जंतर-मंतर’ प्रदर्शन पर BJP का विरोध, KVS हरिदास बोले- ‘UAPA के तहत हो कार्रवाई’

केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के विदेशी फंडिंग के आरोपों के बाद CJP नेताओं ने इन दावों को खारिज किया है और आरोपों के समर्थन में सबूत सार्वजनिक करने की मांग की है। CJP नेता अशुतोष रांका ने भी सवाल उठाया था कि अगर सरकार को संगठन के विदेशी संपर्कों की जानकारी थी, तो उसके प्रतिनिधियों के साथ पहले बातचीत क्यों की गई। फिलहाल कोच्चि में प्रस्तावित प्रदर्शन को लेकर BJP और CJP के बीच राजनीतिक टकराव बढ़ता नजर आ रहा है। विदेशी फंडिंग और UAPA से जुड़े आरोपों पर आगे की स्थिति संबंधित जांच और सरकारी कार्रवाई से स्पष्ट होगी।